プレミアリーグは13日、1月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）を発表し、マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が受賞した。

ルベン・アモリム前監督の後任として、先月13日に暫定監督に就任したキャリック氏。10日に行われたプレミアリーグ第26節ウェストハム戦で引き分けに終わり、連勝は「4」でストップしたものの、チームにポジティブな変化をもたらしている。

マンチェスター・Uは先月、ルベン・アモリム体制で臨んだリーズ戦、バーンリー戦で引き分けに終わり、昇格組相手に勝ち点を落としていたが、キャリック暫定監督就任後に行われたマンチェスター・シティとのダービーマッチで完勝すると、続く首位アーセナル戦では敵地で3－2で競り勝ち、強敵相手に連勝。その後の4連勝に続く、好スタートを切ることになった。

キャリック暫定監督は、クラブの公式サイトで「これは嬉しいことで、とても良いスタートをしたという表れだと思うが、これは私だけのものではない」とコメント。「これは全員に対する賞であり、スタッフ、コーチ陣、裏方の人、そしてもちろん選手もだ」と謙虚な姿勢を示し、チーム一丸の成果であることを強調した。

なお、プレミアリーグによると、“暫定監督”による月間最優秀監督賞の受賞は、7人目の事例になる模様。これまでオーレ・グンナー・スールシャール氏（マンチェスター・U/2019年1月）や、ラファエル・ベニテス氏（チェルシー/2013年4月）らが暫定監督として受賞している。