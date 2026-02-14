明治安田J1百年構想リーグ第2節の5試合が14日に行われた。

開幕節にPK勝ちしたFC東京と、90分で勝ち点3を獲得した浦和レッズが対戦。試合は一進一退の攻防で、拮抗した展開が続いたが、78分にMF渡邊凌磨の“恩返し弾”で浦和が先制する。しかし、このままタイムアップを迎えるかと思われたなか、後半アディショナルタイムにFC東京がMF山田楓喜のゴールで追いつくと、もつれ込んだPK戦で、浦和2人目MF中島翔哉が失敗したのに対して、5人全員が成功。やはり“飛田給で負けるわけなかった”青赤が、2試合連続のPK勝ちを収めている。

J1王者の鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスとの『THE CLASSIC』に臨むと、76分に左サイドを駆け上がった小川諒也のクロスに、FWレオ・セアラが打点の高いヘディングでゴールネットを揺らした。そして、この1点を守り切った鹿島が、前節のPK負けを払拭する勝ち点3をゲット。対する横浜F・マリノスは、開幕2連敗スタートとなった。

AFCチャンピオンズリーグエリートから中3日のFC町田ゼルビアは、J1初昇格の水戸ホーリーホックと激突。試合は、39分にFWエリキの先制点で町田がリードを奪ったのを皮切りに、その後の5分間で水戸がMF仙波大志とFW鳥海芳樹のゴールで逆転…したかと思えば、前半アディショナルタイムにDF昌子源が決めて振り出し戻る、撃ち合いの展開に。それでも、後半はスコアが動かずにPK戦へと突入すると、最後は町田が4－2で勝ち点2を手にしている。

“中国ダービー・第3章”と銘打たれた、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山の一戦は、10分にFW江坂任の芸術的な反転ボレーで後者が先制に成功する。対する紫の戦士たちも、徐々に攻勢を強めると、FWジャーメイン良の同点弾でハーフタイムまでに振り出しに戻した。迎えた後半は、ダービーらしく球際でやり合っていたなか、岡山に退場者が出たことで、終盤は広島が猛攻に出る。が、1点が遠くPK戦へ。日本代表GK大迫敬介が1本ストップしたのに加え、5人全員が成功させた広島が5－4で勝利。岡山は2試合連続のPK負けとなった。

ともに開幕節を落とした清水エスパルスと京都サンガF.C.の試合は、46分にオウンゴールで前者が先制した後、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）の介入により10分近く中断した影響で、15分のアディショナルタイムが追加された最終盤に、FWラファエル・エリアスの劇的同点弾で後者が追いついた。このままPK戦に突入すると、京都が3－1で逆転勝利。『0』から『2』を手にしている。

結果は以下の通り。

■2月13日（金）

▼WEST

ヴィッセル神戸 2－0 V・ファーレン長崎

■2月14日（土）

▼EAST

FC東京 1－1（PK：5－3） 浦和レッズ

鹿島アントラーズ 1－0 横浜F・マリノス

FC町田ゼルビア 2－2（PK：4－2） 水戸ホーリーホック

▼WEST

サンフレッチェ広島 1－1（PK：5－4） ファジアーノ岡山

清水エスパルス 1－1（PK：1－3） 京都サンガF.C.

■2月15日（日）

▼EAST

ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ

柏レイソル vs 東京ヴェルディ

▼WEST

アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス