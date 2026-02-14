ウクライナ人道支援ライブ「PLAY FOR PEACE Vol.5」最終で仲井戸“CHABO”麗市ら

2026年2月23日（月・祝）に開催されるウクライナ人道支援ライブ「PLAY FOR PEACE Vol.5」の最終出演アーティストおよびタイムテーブルが発表された。

最終アーティストとして、仲井戸”CHABO”麗市、LOW IQ 01、タブゾンビ（SOIL&"PIMP"SESSIONS）、Ryu Matsuyamaの出演が決定。すでに発表されているイマイアキノブ×武藤昭平、サトウタイジ（Theatre Brook/THE SOLAR BUDOKAN）、佐々木亮介（a flood of circle）、片平里菜と合わせ、全出演者のタイムテーブルが発表された。

また、本イベントのVol.1からVol.4まで連続出演し、プロジェクトを支え続けてくれた清春氏がデザインを手掛ける、新たな支援Tシャツの販売が決定。会場および物販での収益（開催実費を除く）は、支援金として寄付される。

会場では、日本に避難されているウクライナの方々による郷土料理の販売や、現地の状況を伝えるトークセッションも実施予定。

＜イベント情報＞

ウクライナ人道支援ライブ PLAY FOR PEACE Vol.5

February 23, 2026 13:00- Live Real & Online

開催日時：2026年2月23日（月・祝）　開場12：30　開演13：00　20時終演（予定）

会場：下北沢Flowers Loft（東京都世田谷区北沢2-24-5 SHIMOKITA FRONT B1F）

出演

［ライブ］：仲井戸”CHABO”麗市、イマイアキノブ×武藤昭平、サトウタイジ（Theatre Brook/THE SOLAR BUDOKAN）＋タブゾンビ（SOIL＆”PIMP”SESSIONS）、LOW IQ 01、佐々木亮介（a flood of circle）、Ryu Matsuyama solo、片平里菜

［トーク］： ジャブコ・ユリヤ（ウクライナ人言語学者）、東野篤子（国際政治学者）、ジョー横溝

ウクライナ料理販売：ウクライナカフェ・クラヤヌィ

■タイムテーブル

13:00　Opening Talk：ジャブコ・ユリヤ、リセンコ・ナタリア、ジョー横溝

13:25　Ryu Matsuyama solo

14:10　片平里菜

15:00　LOW IQ 01

15:50　Talk＆Sing：三鷹・ウクライナカフェ クラヤヌィの皆さん、ジョー横溝

16:20　サトウタイジ＋タブゾンビ

17:10　佐々木亮介

18:10　Talk：東野篤子、ジョー横溝

18:30　イマイアキノブ×武藤昭平

19:20　仲井戸”CHABO”麗市

19:50　Ending Talk：ジョー横溝　ほか

20:00　終了

会場観覧チケット：

ADV 4,000円 / DOOR 4,500円 （DRINK代別）

※サポートチケット（5,000円／7,000円／10,000円）もあり [発売]Live Pocketで発売中

⇒購入ページ（https://livepocket.jp/e/2kelb

■オンライン視聴チケット

volvol配信 1,500円

※サポートチケット（3,000円/5,000円/10,000円）もあり

⇒購入ページ（https://volvol.jp/audience/event/show/117

※より多くの方に音楽を届けるためオンライン視聴チケットをご用意しておりますが、仲井戸CHABO麗市さんのステージについては「会場限定」のパフォーマンスとなります 。あらかじめご了承のうえ、視聴チケットをご購入ください 。

【寄付の方法】

①会場募金

②銀行振込：NPO法人 日本ウクライナ友好協会KRAIANY（クラヤヌィ）寄付先専用口座

三菱UFJ銀行

品川駅前支店（店番588）

普通口座　0516596

トトクテイヒエイリカツドウホウジン　ニホンウクライナユウコウキヨウカイ クラヤヌイ

■主催：株式会社パンとサーカス

■協力：ロフトプロジェクト、ザ・アトミック・カフェ、株式会社crotchet

■アートディレクター：古平正義

「PLAY FOR PEACE」公式サイト：https://playforpeace.jp/

「PLAY FOR PEACE」公式X：https://x.com/PLAYFORPEACE22