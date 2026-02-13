岩橋玄樹 アメリカ・ロサンゼルスと日本の寒暖差に驚き「日本さむっ！」「え、雪!?」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月10日（火）の放送は、日本とアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト・俳優の岩橋玄樹さんが登場！ここでは、ロサンゼルスから日本に帰国した際に驚いたことを語りました。

◆今回で3回目の出演！

れなち：今日のゲストは岩橋玄樹さんです！

岩橋：お久しぶりです、岩橋玄樹です！ よろしくお願いします。

れなち：「ダレハナ」に出演していただくのは、昨年の2月以来ちょうど1年ぶりなのですが。前回はリモートでのご出演でした。

岩橋：そうでしたね。めちゃくちゃ緊張した記憶があって。

れなち：本当ですか？

岩橋：ロス（アメリカ・ロサンゼルス）のお家からリモートしたんですけど、家にいるのにラジオに生出演してるっていう、めっちゃ不思議な気分でした（笑）。

れなち：確かに（笑）。その前にも1回、そのときはスタジオで出演いただいたので、違和感がありましたよね。

岩橋：違和感ありました（笑）。でも、帰って来られて良かったです。

れなち：おかえりなさい（笑）。

◆岩橋「急遽ダウンを買いました」

れなち：前回ご出演いただいたときは、岩橋さんがもう1つの活動拠点にしているロサンゼルスで、すごく大規模な山火事があったタイミングで、当時はその状況についてもお話を伺いましたが、復旧作業はいかがですか？

岩橋：昨年1年間はずっとロスにいて、ボランティアとかにも参加させてもらったんですけど、火事が本当にあったのかなっていうぐらい元通りになっています。みんなハッピーに笑顔で暮らしていますね。

れなち：早い！ しかも、この時期のロスは暖かいそうで。

岩橋：すごく心地いいです。でも、まだ工事しているところもあるので、少しずつですけど完璧に戻ってほしいなとは思っています。

れなち：そんな暖かく優しい空気に包まれているロスから、この雪の時期に東京に帰って来て……（笑）。

岩橋：そうなんです（笑）。このあいだ飛行機から降りたときに、半袖だったんですよ。だから「日本さむっ！」「え、雪!?」ってびっくりしました（笑）。

れなち：ハハハ（笑）。ダウンとかもロスから持ってきたのですか？

岩橋：いえ、急遽買いました（笑）。

れなち：足りないですよね！ いやあ、大変だ（笑）。

