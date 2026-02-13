「全部、不合格かも」絶望する受験生の我が子に、親はどう声をかけるべき？ 切実な相談に共感の声、アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月6日（金）の放送は、「受験生の子どもへの声掛け」という相談を紹介しました。高3の息子が、2月末の国公立大学二次試験に向けて頑張っています。ですが、先に受けた私立大学の出来があまり良くなかったようで、本人は「全部不合格かも……」と絶望しています。明日も試験がありますが、自信を持てない様子です。これまでの模試の結果を考えると、親の私のほうが心が折れそうになっています。こんな時、どんな言葉を掛ければ良いのでしょうか。（神奈川県 50代 女性）この相談に、パーソナリティの住吉は「まさに今、受験生の皆さんとご家族の皆さん、本当におつかれさまです。天候や感染症など不安な要素が多い中、心穏やかではいられないですよね」と最大限の労いを伝えました。「自分が受験するわけではない家族の立場は、何かしてあげたいけれど、どうしていいか分からない……というジレンマがありますよね」と不安と孤独に寄り添い、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――番組には、現在進行形で戦う親御さんや、かつてその道を通り抜けた先輩パパ・ママから、共感と智恵が詰まったメッセージが殺到しました。今、私も同じような立場です。この年齢で本気の就活をしていて、昨日二次面接の不採用通知をもらいました。心がぎゅーっと苦しくなりましたが、夫からのLINEに救われたんです。「残念だったね、でもまだ終わってないから。がんばってみよう」という一言だけでしたが、勇気が湧きました。「まだ終わってない」「次に向けよう」とだけ伝えて、あとは普通に談笑する。親がドンと構えていることが大事だと思います。揺れ動くその気持ちは、子を想うからこそ。一緒に味わいましょう。1人じゃありません！（東京都 48歳 女性 専業主婦）3人の子どもの受験を経験しました。本人が一番ドキドキしているのは分かっているけれど、何か言いそうになる自分を抑えるのがやっとでしたね。私がしたことは、とにかく子どもの好きなメニューを並べ続けること。そして、お財布は痛いですがお昼代を多めに渡すことでした。「食べるのが唯一の楽しみ」という子どもの言葉がきっかけです。「来年の予備校代よりは安い！」と腹をくくって、口を出す代わりにお金を出す（笑）。つらいのはずっとは続きません。踏ん張れなくなったら1人カラオケで叫んでから晩御飯を作りましょう。応援しています！（東京都 55歳 女性 会社員）――番組を通じて、相談者さんと同じように「わかります！」「同じように今つらいです」という共感の声が多数寄せられました。親にできることは、特別なアドバイスをすることではなく、“変わらない日常”を用意し、信じて待つことなのかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM