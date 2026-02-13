築130年の土蔵が音楽の拠点に──「MUSIC inn Fujieda」開業、ホリエアツシ×後藤正文による前夜祭も決定

静岡県藤枝市に滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」が完成し、2026年3月22日にグランドオープンを迎える。それに先立ち、前日の3月21日にはオープニングイベント「MUSIC inn Fujieda オープニングパーティー ～ホリエアツシ×後藤正文 トーク＆弾き語り～」の開催が決定。チケットは2月13日より発売開始となった。

登壇するのは、ホリエアツシ（ストレイテナー）と、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）。会場はスタジオ近隣の「ひとことカフェ」。トークと弾き語りによる特別プログラムが予定されている。

「MUSIC inn Fujieda」は、後藤正文が中心となり2024年に設立したNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」（活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」）の拠点となる滞在型レコーディングスタジオだ。クラウドファンディングなどの支援を受けて完成し、インディペンデントに活動するミュージシャンやアーティストに対して、金銭的・技術的支援を継続的に行うことを目的としている。

スタジオは旧東海道沿いに建つ築130年のお茶の土蔵を改装。天井高のある土蔵建築の特性を活かし、自然な残響と豊かな鳴りを実現する空間設計がなされている。アコースティック編成からバンド録音まで幅広い制作に対応可能だ。隣接する母屋はコミュニティスペースとして改修され、地域とアーティストをつなぐ多目的な場として活用される。

機材面も充実している。後藤がこれまで自費で収集してきた総額1,000万円超のレコーディング機材を無償提供。さらに趣旨に賛同する企業からの貸与・寄付機材も導入され、若手ミュージシャンや地域アーティストの創作活動を支える共有資産として整備されている。地域と音楽業界が協働する、新たな制作拠点のモデルケースといえるだろう。

また、「APPLE VINEGAR -Music Support-」の理事として音楽ライター・編集者の矢島由佳子が新たに就任。これまでポッドキャスト『APPLE VINEGAR -Music+TALK-』で後藤や小熊俊哉、つやちゃんとともに音楽と社会をテーマに発信してきた経験を活かし、活動をさらに拡張していく。

「MUSIC inn Fujieda」は単なる録音スタジオではない。滞在制作、地域交流、トークイベント、ワークショップを横断しながら、音楽が生まれる”環境”そのものを育てる場だ。地方都市から新たな音楽の循環を生み出す試みが、いよいよ本格始動する。

「MUSIC inn Fujieda オープニングパーティー 〜ホリエアツシ×後藤正文 トーク＆弾き語り〜」

開催日： 2026年3月21日（土）

開場： 13:40 / 開演：14:10 終演予定：16:30

会場： ひとことカフェ（静岡県藤枝市茶町1-1-4）

出演者：

ホリエアツシ（ストレイテナー）

後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）

チケット情報： 料金：4,000円（税込） 全席自由

チケット発売日： 2026年2月13日（金）12:00〜

チケット購入： https://peatix.com/event/4848510/

■ APPLE VINEGAR -Music Support -主催・共催イベント

藤枝市×APPLE VINEGAR -Music Support- 初心者のためのバンドワークショップ

開催日時：2026年3月1日(日)

会場：静岡県・藤枝市民会館

対象：藤枝市在住、または市内在学の小学生・中学生・高校生

参加費：無料

内容：プロミュージシャンによるレクチャーを受け、ASIAN KUNG-FU GENERATION 「ソラニン」1番サビの演奏に挑戦

講師：[3/1] 井上陽介(Gt) / tomi(Ba) / 伊藤健二(Dr) / Achico(Vo)

詳細・申込HP：https://peatix.com/event/4848479

APPLE VINEGAR -Music Support- Presents

藤枝トーク vol.1〜仏教者にきく 宿場町と芸能、地域コミュニティーの可能性〜

日時：2026年2月25日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00 ※20:30終演予定

会場：日蓮宗 大慶寺 (静岡県藤枝市藤枝4-2-7)

チケット：¥2,500 (全席自由)

出演者：釈 徹宗 / 大場唯央 / [司会] 後藤正文

詳細・チケット：https://peatix.com/event/4778334

■ APPLE VINEGAR -Music Support- とは

インディペンデントに活動するミュージシャン・アーティストに対して金銭的、技術的な支援を継続して行う目的で、ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文が中心となり2024年にNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」、活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」として設立。

キャリア初期のミュージシャンの活動をサポートしたいという思いから後藤正文が2018年に設立した私設の音楽賞、「APPLE VINEGAR -Music Award-」を原点としてスタートし、同賞の運営とともに、静岡県藤枝市内に滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」（2026年3月22日グランドオープン）を建設、同市を拠点に様々な取り組みを行っている。

インディペンデントに活動するミュージシャン・アーティストを支え、資本の差によって音楽活動の機会が失われたり、表現が制約されたりすることのない社会を実現するべく、誰もが諦めずに創作を続けられる豊かな土壌を育み、多様な音楽文化が根付き、響き合う未来を拓いていくことを理念としている。

活動の様子や情報は、後藤正文が執筆するnote 「MUSIC inn Fujieda通信」を始め、オフィシャルサイト、各SNSにて発信中。

■ 「林檎酢会員」募集中 https://congrant.com/project/avms/17512

APPLE VINEGAR -Music Support-では、活動を継続的に支えていただく「林檎酢会員」を募集しています。林檎酢会員の会費は、若手ミュージシャンの創作支援、地域と連携したワークショップ事業、滞在型制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」の運営など、音楽文化を育てる様々な取り組みに活用されます。

また、不要になった本・CD・DVDなどを寄付することで支援につながる「チャリボン」も受け付けています。査定金額がそのまま寄付となり、気軽に音楽支援に参加いただけます。

・チャリボン（本で寄付）：https://charibon.jp/partner/applevinegar/

継続的なご支援が、未来の音楽文化を支える大きな力となります。

＜APPLE VINEGAR -Music Support- 関連ページ＞

Official site: https://www.applevinegarmusicsupport.com

Instagram: https://www.instagram.com/applevinegar_ms/

X(旧Twitter): https://x.com/applevinegar_ms

YouTube: https://www.youtube.com/@avm_support

note：「MUSIC inn Fujieda通信」： https://note.com/avms/m/m340ceb95fe0a

■ APPLE VINEGAR –Music Award-

「APPLE VINEGAR -Music Award-」は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が2018年に設立した私設の音楽賞。文学界での芥川賞を参考に、新進気鋭のミュージシャンがキャリア初期に発表したアルバムを対象に作品を評価する仕組みを作り、賞金を贈呈して、今後の音楽制作をサポートすることを目的に、創作の初期衝動を支援し、未来へとつなぐ音楽アワードとしてスタートした。

リスナーが新しい音楽と出会うきっかけとなることも大切な役割と考え、毎年の選考会では作品のユニークさや表現の魅力について丁寧に議論を重ね、レポートを公開、受賞者インタビューも公開している。

・オフィシャルサイト： https://www.applevinegarmusicaward.com

■ ポッドキャスト 『APPLE VINEGAR -Music+TALK-』

『APPLE VINEGAR -Music＋Talk-』 隔週水曜日 夕方更新

https://open.spotify.com/show/6dkTPluL6El48dHAc8eVXp