シマノは1月15日、SPD対応のグラビティシューズ「GEシリーズ」のラインアップを拡充し、シマノ公式オンラインストア限定で販売開始した。





SHIMANO GE900GTX

GE(Gravity Enduro)シリーズは、テクニカルな地形において高いコントロール性を発揮し、アグレッシブなトレイルライディングやダウンヒルライディングに対応するパフォーマンスを追求したSPD対応のグラビティシューズ。

「GE900GTX」は、同シリーズの最上位に位置づけられるモデルで、シマノ公式オンラインストア限定で販売される。防水GORE-TEXメンブレンを採用した全天候型シューズで、寒冷時や雨天といった過酷な環境にも対応する設計としている。伸縮性のある足首部とシマノ独自のミッドソール構造により、かかとフォールド部の柔軟性を高め、快適性と優れたライディングコントロールを両立した。

アウトソールにはULTREAD GEラバーを採用し、ペダリング時の安定性と歩行時のグリップ力を確保。重量は464g(size 43)、ソール剛性は7。カラーはブラック、オークブラウンの2色展開で、価格は30,800円。

既存モデルの「GE500」にも、シマノ公式オンラインストア限定で新たに「サンドベージュ」と「ライトグリーン」の2色が加わった。GE900およびGE700と同じTORBAL 2.0ミッドソールとULTREAD GEアウトソールを採用し、テクニカルな地形での安定性と快適性を両立。優れたグリップ力はそのままに、カジュアルなデザインと高い通気性を備え、トレイルライドに適したモデルとなっている。重量は413g(size 43)、ソール剛性は5、価格は15,400円。