もうすぐバレンタイン。「バレンタイン」と聞くとどのような思い出が思い浮かぶだろうか。嬉しい思い出もある一方で、気まずい思い出やせつない思い出が浮かぶ人もいるだろう。

そこで今回は、マイナビニュース会員300人を対象に1月19日に実施した、バレンタインに関するアンケートの結果を紹介する。

気まずいエピソード

嬉しいはずの日だからこそ、思いがけない出来事に戸惑った経験も寄せられた。

たくさんチョコレートをもらった友人がうらやましかった(70代/男性/奈良県/その他)



チョコを貰ってニコニコ喜んでいたところを、物陰から覗いていた彼女に見られて、プリプリ怒られめちゃ困った……(60代/男性/愛知県/専門コンサルタント)



中学の怖い先輩にあげて、目をつけられた(40代/女性/東京都/建設・土木)



2人の写真を添えられたこと(50代/男性/東京都/通信関連)



義理チョコなのに、本チョコと勘違いされてしまったこと(50代/女性/栃木県/教育)



小学生の時好きな子にチョコを持ってくのに母に送ってもらって無事あげられたのはいいけどお互いの親がニコニコ見守ってくれてる中はちょっと気まずかった(40代/女性/滋賀県/建設・土木)



下駄箱に私あてではない間違いチョコがあったこと(40代/男性/広島県/コンピューター機器)

せつないエピソード

叶わなかった思いや伝えきれなかった気持ちなど、「時が経ってもふと思い出してしまう、ほろ苦いバレンタインの記憶が寄せられた。

中学生の頃に好きな人を待ち伏せして家の近くでチョコレートを渡した。寒かった。それっきり(50代/女性/沖縄県/その他)



友達から、ある女子から預かったチョコがあるからと渡されましたが、誰からかは言ってもらえず、40年近く経った今も分からずじまいです(50代/男性/大阪府/その他)



小学校の時、ある女の子からチョコを貰ったが、その子に付き添いで居た子の方が僕は好きだったので困った。受け取らん訳にもいかんし(60代/男性/兵庫県/その他)



バレンタインデーの前日に喧嘩別れしてしまったこと(50代/男性/栃木県/海運・鉄道・空輸・陸運)



チョコを溶かして固めただけのチョコレートを大好きだった人にあげてしまったことをいまだに悔やんでいます(60代/女性/大阪府/その他)



親しくしている女の子からバレンタインに呼び出されて行ったらチョコレートはもらえず、自分の親友を呼び出す口実に使われた(60代/男性/大阪府/食品)



中学生の時にバレンタインデーに義理チョコを配る人がいてクラスの男子のほとんどにあげていたけど、自分ともうひとりだけもらえなかったのは懐かしい思い出ですね(50代/男性/福岡県/その他)



大学受験の前に匿名で送られて来たことがあった。誰が送り主かは今も分かっていない(60代/男性/大阪府/その他)



見た目は失敗でも味はカスタードクリーム。カスタードクリームをせっかく作ったのに彼氏は犬にあげた(40代/女性/長崎県/その他)

当時は戸惑った出来事や切なかった経験も、時間が経てばどこか懐かしく感じられるもの。今年のバレンタインが、誰かにとって温かな思い出として残る一日になることを願いたい。

バレンタインに関するアンケート

調査時期: 2026年1月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート