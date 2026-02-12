乃木坂46賀喜遥香“北海道”での思い出を語る「お寿司もスープカレーもおいしかった！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月5日（木）の放送では、北海道旅行に行ったという生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「私は、お正月に家族で北海道に行ってきました！ スノーボードをしたり、小樽運河に行ったり、冬の北海道を満喫してきました！ 普段は雪と無縁なところに住んでいるので、吹雪いている雪がとても新鮮でした。遥香先生も連れていったので、良かったら見てください！」（静岡県 21歳）賀喜：連れて行ってくれたの!? 家族旅行ですよね？ そこに私を連れて行ってくれるなんてありがとう！ ちょっと、送ってくださった写真を見てみようと思います、はい！賀喜：あら本当だ！ 雪に何か書いてある……“LOVE かきはるか”（笑）。かわいい～！ 雪景色もすごい！ スノボしているときに撮ってくれたんだね。海鮮丼も食べて、カニとイクラとサーモンに、ピースしてるカニの手！ しかも、ピースの根元にワサビが乗ってる(笑)。小樽運河に行って、雪遊びもして、いいなぁ！私、北海道はお仕事で行ったことがあるんですけど、プライベートで行ったことはないんです。お仕事で行ったときは、それこそ時計台に行ったり、お寿司を食べさせていただいたりしました。お寿司おいしかったなぁ！ あとスープカレーもおいしかったなぁ！ おいしい物がいっぱいあるから、いつか行ってみたいなって思っているんですけど、連れて行ってくれた（笑）。ありがとうー！ 家族旅行も楽しめたみたいで良かった！ 癒やされました～。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info