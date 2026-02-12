渡邉美穂「実はアイドルになる前からお芝居がしたかった」女優になるまでの経緯を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。2月7日（土）の放送は、元日向坂46で女優の渡邉美穂さんが登場！ 演技の道に進んだ経緯や、2月12日（木） ～ 2月15日（日）に東京都・草月ホールで上演されるコント公演「混頓vol.8」について伺いました。潮：渡邉美穂さんは、2024年に「あたしの！」で映画初主演を果たした後、連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）にも出演。さらに、昨年公開の映画「青春ゲシュタルト崩壊」ではダブル主演、連続ドラマ「純喫茶つながり、閉店します」（テレビ愛知）ではヒロイン役、今月からスタートした木曜ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（TOKYO MX）でダブル主演を務めています。そのほか、舞台やバラエティ番組にも多数出演し、活躍されています。渡邉：全部言ってくださってありがとうございます！遠山：日向坂46を卒業したのは、2022年の何月？渡邉：7月末ですかね、夏ぐらいです。遠山：そこから2024年に映画初主演でしょ？渡邉：そうですね。遠山：そのあいだの2年くらいは、例えば、どこかのお芝居の教室とかに通ったりしていたの？渡邉：一切してないですし、ワークショップとかも受けたこともなくて。遠山：えぇ!?渡邉：なので、お芝居の経験は現場に行って「やってみよう、用意ハイ！」しかないので、イロハとかも全然分からないです。遠山：最初は、やっぱりオーディションを受ける？渡邉：オーディションは今もいろいろ受けています。遠山：「お芝居がしたい」っていう思いは、いつぐらいから美穂ちゃんのなかにあったの？渡邉：でも、実はアイドルになる前からあったんです。遠山：へえ！渡邉：どっちもなりたいなと思っていて。ただ、アイドルはオーディションを受けられる年齢制限があるじゃないですか。だから、先にどっちをやりたいかを考えたときに、年齢が限られるアイドルかなと思って。それで、当時ひらがなけやき（けやき坂46）の追加メンバーオーディションを受けたんですけど、これで落ちたらアイドルはいさぎよく諦めて、お芝居をメインでやれるような事務所に入りたいなって思っていたら、ありがたいことに受かったので。潮：じゃあ今、どちらも経験できているっていう。渡邉：そうですね、一番ありがたいです。遠山：今はどう？ お芝居の人として3年半くらいやってきて。でも、すごく楽しそうだね。渡邉：もう「人生超楽しい！ハッピー！ イェイ！」みたいな感じです（笑）。遠山：どういうときに楽しいって感じる？渡邉：やっぱり、現場がすごく好きなんですよ。だから、現場で撮影しているのも楽しいですし、それこそさっき言った「ゆかりくんはギャップがずるい」っていうドラマが始まったばかりなんですけど、いろんな方から反応や感想をいただくと、素直に「やってて良かったな」って思います。遠山：そして、今日は、このお話もたくさん伺いたい。美穂ちゃんがコント公演「混頓vol.8」に出演されるということで。渡邉：ありがとうございます！潮：出演はGENERATIONS小森隼さん、渡邉美穂さん、牧島輝さん、蛙亭・イワクラさん。公演は2作品で、「セパレートな妻たち」は灯敦生さん、「応援返還」はマンボウやしろさんが脚本・演出を担当されています。遠山：2作品っていうのは、どういうこと？渡邉：我々がコントを2本やるんです。30分ずつくらいで、役も違ければ設定も違うコントを、この4人で2本やるんです。遠山：見応えがすごそうだね！渡邉：そうですね。コントと演劇が絶妙に混ざったような、お芝居だけど、ちゃんとコントもやるといった感じです。遠山：最初に「出てください」ってオファーがあったときは、どういう心境だったの？渡邉：すぐに「やりたいです！」って返事をしました。遠山：へぇ！渡邉：もともと1回、テレビ番組で東京03のお3方とコントをやらせてもらったことはあったんです。そのときに「コントってすごく楽しい！」って思ったんですけど、実際に舞台で生のコントをお客さんにお届けするのはやったことがなかったので、（演技の）幅を広げるいいきっかけかもなと思って、挑戦してみようと思いました。なので、どちらかというと楽しみな気持ちでしたね。次回2月14日（土）の放送は、ソロアーティスト・OSHIKIKEIGOさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ