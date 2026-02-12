五十嵐ハル「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』コラボMV公開

シンガーソングライター五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションミュージックビデオが公開された。

新曲「デッドエンド」はTVアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ。『デッドアカウント』は渡辺静により講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる”現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。2026年1月10日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット”IMAnimation”枠で絶賛放送中。

今回のコラボミュージックビデオはアニメの本編映像を軸に構成され、TVアニメの物語と楽曲「デッドエンド」の歌詞がシンクロした映像作品となっている。

また、『デッドアカウント』の原作者：渡辺静書き下ろしイラストを使用したトレカサイズカードが抽選で50名にあたる楽曲シェアキャンペーンが開催中。50枚の内1枚にはTVアニメ『デッドアカウント』の主人公：縁城蒼吏を演じる岡本信彦氏のサインが含まれている。詳しい応募方法は五十嵐ハルofficial infoのXアカウントにて。

＜リリース情報＞

五十嵐ハル

『デッドエンド』

配信中

https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end

五十嵐ハルofficial info X： https://x.com/Haru_I_official