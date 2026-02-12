OddRe:初ショーケース完遂　正三角形のグルーヴが渋谷を揺らした夜

2月5日、OddRe:が東京・渋谷WWW Xにて初のショーケースライブ『OddRe: showcase LIVE ”TAPE：C-46”』を開催した。VaundyやChilli Beans.らを輩出した音楽塾ヴォイス出身のAirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（Ba, Vo）、SOI ANFIVER（Gt, Comp, Trackmaker）の3人によって結成された彼ら。現時点でリリースされている楽曲は昨年11月の1st EP『THE GOLDEN PROTOTYPE.』に収録された5曲のみながら、注目度はグングン上昇中。Spotify「RADAR: Early Noise 2026」をはじめ各メディアから期待の新人としてリストアップされるなど、ネクストブレイク最有力候補として革命前夜の気配を漂わせている。

【ライブ写真ギャラリー】『OddRe: showcase LIVE ”TAPE：C-46”』

そんな中で行われた本公演は見事ソールドアウト。ショーケースと銘打たれてはいるものの、満員のオーディエンスに様子見の気配はなく、終始大熱狂。全8曲46分、カセットテープ一本分のコンパクトなステージながら、繰り出され続けた特濃なグルーヴに腹いっぱい満たされた一夜だった。

幕開けを飾ったのは「東京ゴッドストリートボーイズ」。アカペラでの歌い出しに歓声が重なり、オーディエンスは一斉に手を挙げる。そこからバンドが合流すると、その整理されたクリアな音像に驚かされた。同期音をふんだんに用いながらも濁らないサウンドの上を、AirAのハイトーンな声が一直線に突き抜けていく。まだ場数は多くないはずだが、すでに磨き上げられた出音には確かな説得力が宿っていた。

アウトロでAirAがウクレレを手に取ると、流れを断ち切ることなく「shiori」へと接続。その鮮やかな場面転換に、フロアからは驚きと畏怖が入り混じった笑い声すら漏れる。先ほどまでの高揚感から一転、チルな演奏に身を委ねるように観客は自然と身体を揺らしていた。「踊らせる」というシンプルな命題を、高出力のダンスチューンだけに頼らず成立させてしまうところに、OddRe:というバンドの奥行きが垣間見える。

3人の個性は、ぶつかり合いながらも食い合うことがない。それぞれが鋭角を保とうとした結果として、均衡の取れた正三角形が立ち上がる。続く「CRASH OUT!!!」は白眉だった。ファンク由来のグルーヴとロックのエネルギー、さらにはアニメの名台詞までも飲み込んだネオ・ミクスチャーチューン。間奏では音源には存在しない、攻撃的なエレクトロアレンジによるダンスパートが差し込まれる（のちのMCによれば、SOIがこの日の朝6時半まで制作に励んでいたという）。そこから楽器隊のソロ回しへと雪崩れ込み、混沌とした世界観と個々のスキルを、熱狂の火を絶やすことなく余すことなく提示してみせた。

Photo by 小杉歩

MCで3人が興奮気味に言葉を交わすと、フロアからは「まだまだ足んない！」という声が飛ぶ。それを受けてSOIが「ウチのファンは活きが良いんだよな」と笑う。すでにバンドとファンの間には強固な信頼関係が築かれており、満員のオーディエンスを前に緊張感こそあれど、メンバーがそれに呑み込まれる様子は微塵もない。ここからは未発表曲を立て続けに披露。センチメンタルなムードの中、AirAのツボを押さえたフロウがグルーヴを牽引する曲、シンコペーションを効かせながら”君”と繰り返し呼びかけるエモーショナルなミドルナンバーは、いずれも今後のリリースが待ち遠しくなる完成度だった。

ショーケースは瞬く間に終盤へ。SOIが前のめりに「目を見たらわかるだろ？ オレら、やる気ある新人なのよ！」と宣言すると、万雷の拍手と歓声がその背中を力強く押す。風通しの良いサウンドの「ai my me」では大合唱が巻き起こり、その光景はまるで長年活動してきたバンドによるライブの大団円を思わせるほどの一体感を生み出していた。そして本編ラストは「FEVER TIME」。バウンス、ハンドクラップ、コール＆レスポンスと、ライブの楽しさを全部盛りしたキラーチューンで、熱量は最高潮に達した。

Photo by 小杉歩

間髪入れずにアンコールを求める声が響く中、会場のスクリーンに映像が投影される。そこで告げられたのは、2月18日にメジャーデビューシングルをリリースするというサプライズ発表だった。驚きと歓喜が交錯するフロアに再び姿を現した3人は、その新曲「Revival」を披露。これまでのレパートリーにはありそうでなかったストレートな疾走感を持つロックチューンでありながら、随所にファンキーなグルーヴが息づいている。血管が切れんばかりのAirAのハイトーン&ｻﾀﾞのアジテーション効果抜群の合いの手によるツインボーカルも冴えわたり、OddRe:の旨みを凝縮した一曲として強烈な印象を残した。

キラーチューン誕生の余韻を引きずったまま、満足そうな表情でフロアを後にするAirA、「ありがとうございました！」と声を張り上げるSOI、そして少し気の抜けた調子で「楽しかった、ばいばい」と告げるｻﾀﾞ。三者三様の個性はそのままに、2026年、OddRe:は勝負に出る。7月には東名阪のクアトロを巡る『OddRe: 1st ONEMAN TOUR "CODA"』開催も決定。さあ、踊る準備はOK？

Photo by 小杉歩

【セットリスト】

1. 東京ゴッドストリートボーイズ

2. shiori

3. CRASH OUT!!!

4. (未発表曲)

5. (未発表曲)

6. ai my me

7. FEVER TIME

En.1 Revival