ロルフベンツの新作ソファー「TAYA」｜インドアとアウトドアを共通デザインでシームレスにつなぐ

ドイツのラグジュアリー家具ブランドである「ROLF BENZ（ロルフベンツ）」は、インドアとアウトドアで共通デザインを採用した新作モジュラーソファ「TAYA（タヤ）」を発売した。本コレクションは、インドア用のソファーとアウトドア用のソファーで同じデザインを起用しているため、室内と屋外のインテリアデザインの壁をなくし、繋がりのある空間を演出することができる仕様となっている。

デザインはデンマークを拠点に活躍するデザインオフィス「Norsmind（ノルスマインド）」が手掛けており、水平ラインを基調とした軽やかなフレームデザインと、ソフトなクッションのコントラストが特徴だ。

また、本ソファーはモジュール構成を採用しているため、空間に合わせた自由度の高いカスタマイズができるのはもちろん、素材や色の組み合わせを工夫することで、こだわりを追求することが可能となっている。加えてソファーカバーは取り外しに対応しているので、カバーのメンテナンスが簡単にできるのも嬉しいポイントである。

W2980ｘＤ1120ｘＨ910 / SH410㎜

価格：172万6095円～（税込）

W3010ｘＤ1960ｘＨ910 / SH410㎜

価格：249万4155円～（税込）

Ｗ2320ｘＤ2800ｘＨ910 / SH410㎜

価格：319万1070円～（税込）

※アウトドア仕様