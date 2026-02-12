ブリング・ミー・ザ・ホライズン、初のライブ映画が日本上陸──「最狂の現場」サンパウロ公演を限定上映

英国が誇るロックバンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズン（Bring Me The Horizon／以下BMTH）が、自身初となるライブ・フィルム『Bring Me The Horizon: L.I.V.E. In São Paulo』を日本で上映することが決定した。ワールド・プレミアは3月26日にT・ジョイ PRINCE 品川で開催。その後、4月2日に東名阪、4月9日には全国13都市14館で一夜限定上映が実施される。

【画像】同作品のアートワーク

本作は、2024年11月30日にブラジル・サンパウロのアリアンツ・パルケ・スタジアムで行われた、55,000人動員のヘッドライン公演を完全収録したもの。全23曲、約2時間に及ぶパフォーマンスを、マルチカメラ映像やドローン撮影、さらに3,000本以上のファン投稿映像を織り交ぜながら構築。観客の視点とステージ上の熱狂が交錯する没入型マルチアングル映像によって、まるで現場のど真ん中に立っているかのような体験を実現している。

セットリストは、『Sempiternal』（2013年）、『Thats the Spirit』（2015年）、『amo』（2019年）、そして最新作『POST HUMAN: NeX GEn』（2024年）まで、BMTHの進化の軌跡を網羅。メタルコアからエレクトロ、ポップ、オルタナティヴまでを飲み込みながら更新され続けてきた彼らの現在地が、映画というフォーマットで再定義される。

共同監督はフロントマンのオリヴァー・サイクスと、長年バンドの映像制作を手がけてきたCiRCUS HEaD。約1年に及ぶ制作期間を経て完成した本作は、単なるライヴ記録映像にとどまらず、『POST HUMAN』シリーズのビジュアル・ユニバースを拡張するシネマティックな作品へと昇華されている。

また、4月2日および9日の上映では、T・ジョイ PRINCE 品川など一部劇場で”スタンディングOK！ヘドバン上映”も実施。歓声、ヘッドバンギング、ペンライト使用などが許可される特別形式での上映となり、映画館でありながらライブさながらの熱狂を再現する試みだ（※一部ルールあり）。

BMTHの映画作品が日本で公開されるのは今回が初。しかも期間限定上映となる。劇場ならではのダイナミックな5.1chサウンドと大スクリーンが生み出す臨場感の中で、ライヴでも配信でもない”第3のBMTH体験”が提示される。チケットはイープラスほかで先行受付中。詳細は公式サイトを確認してほしい。

『Bring Me The Horizon: L.I.V.E. In São Paulo』

上映時間：114分／DCP／5.1ch／日本語字幕

3月26日（木）ワールド・プレミア上映

会場：T・ジョイ PRINCE 品川

4月2日（木）東名阪一夜限定上映

東京｜T・ジョイPRINCE品川【※】（スタンディングもOK！ヘドバン上映 登壇イベント予定）

愛知｜ミッドランドスクエアシネマ

大阪｜T・ジョイ梅田

【※】

劇場｜T・ジョイPRINCE品川

登壇｜未定

＊登壇者及び、登壇時間は、後日発表いたします。登壇は、本編上映の前もしくは、後のいずれかになります。

＊BRING ME THE HORIZON本人の登壇はございません

＊内容が予告なく変更になる場合がございます。また都合により中止になる場合もございます。

4月9日（木）全国18都市21館 一夜限定上映

北海道｜シネマフロンティア札幌

宮城｜MOVIX仙台

栃木｜MOVIX宇都宮

埼玉｜MOVIXさいたま

東京｜MOVIX亀有

東京｜T・ジョイPRINCE品川【※】（スタンディングもOK！ヘドバン上映 登壇イベント予定）

千葉｜イオンシネマ市川妙典

神奈川｜MOVIX橋本

神奈川｜横浜ブルク13

静岡｜静岡東宝会館

新潟｜T･ジョイ新潟万代

石川｜イオンシネマ金沢フォーラス

愛知｜ミッドランドスクエアシネマ（スタンディングもOK！ヘドバン上映）

京都｜T・ジョイ京都

大阪｜T・ジョイ梅田（スタンディングもOK！ヘドバン上映）

兵庫｜OSシネマズ神戸ハーバーランド

岡山｜イオンシネマ岡山

広島｜広島バルト11

福岡｜T・ジョイリバーウォーク北九州

福岡｜T・ジョイ博多

熊本｜熊本ピカデリー

前売：3,600円（税込）

当日：4,600円（税込）

●2026年3月26日(木) ワールド・プレミア上映

【チケット先行受付(抽選)】

｜ イープラス 先行｜ 2月11日(水・祝)23:00～ 2月23日（月・祝）18:00までチケット先行受付中

【一般発売（先着）】

｜ イープラス｜ 3月5日(木)18:00～3月22日（日）18:00まで販売

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【当日券の販売】

上記いずれの上映も｜劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

●2026年4月2日(木) 一夜限定東名阪上映

【チケット先行受付(抽選)】

｜ クリエイティブマン 3A・クリエイティブマン モバイル 会員先行｜

2月11日(水・祝)23:00～ 2月20日（金）正午まで先行受付中

【チケット先行受付(抽選)】

｜ イープラス 先行｜ 2月16日(月)正午～3月8日（日）18:00まで先行受付中

【一般発売（先着）】

｜ イープラス｜ 3月19日(木)18:00～3月29日（日）18:00まで販売

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。

一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【当日券の販売】

上記いずれの上映も｜劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

●2026年4月9日(木) 一夜限定全国上映

【チケット先行受付(抽選)】

｜ イープラス 先行｜ 2月11日(水・祝)23:00～ 3月8日（日）18:00まで先行受付中

【一般発売（先着）】

｜ イープラス｜ 3月26日(木)18:00～4月5日（日）18:00まで販売

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【当日券の販売】

上記いずれの上映も｜劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

◎ ＜イープラス お客様サポートURL＞http://eplus.jp/qa/

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

●海外上映公式サイト｜https://bmth.live/