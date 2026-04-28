オーストラリア発の5 Seconds of Summer、8年ぶり来日公演決定

”5SOS（ファイブ・ソス）”の愛称で知られる、オーストラリア・シドニー出身のポップ・パンク・バンド5 Seconds of Summerが、11月21日（土）、SGC HALL ARIAKEにて来日公演を開催することを発表した。

グローバル累計ストリーミング数は100億回を超え、アルバム・セールスは1800万以上を記録。大ヒット曲「She Looks So Perfect」「Youngblood」「Amnesia」は国境や世代を超えて愛されるアンセムとなり、US Billboard 200ではバンドとして史上唯一、デビューから3作連続で1位を獲得するという快挙を成し遂げている5 Seconds of Summer。

通算6枚目となるアルバム『Everyones A Star!』を引っ提げ、実に8年ぶりとなる来日公演となる。

＜ライブ情報＞

東京11月21日（土）SGC HALL ARIAKE

Open 17:00 / Start 18:00

TICKETS GOLDスタンディング ￥22,000

一般スタンディング ￥14,000

S指定席 ￥18,000

A指定席 ￥12,000

（各税込）

クリエイティブマン 03-3499-6669

企画・制作：クリエイティブマンプロダクション

協力：ユニバーサル ミュージック

※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。

※未就学児（6歳未満）のご入場はお断りいたします。

公演ウェブサイト： https://www.creativeman.co.jp/artist/2026/5sos/

チケット一般発売日：6月13日（土）〜各プレイガイドにて発売