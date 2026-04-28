福島最大級の音楽フェスティバル「LIVE AZUMA 2026」第1弾でMONGOL800ら8組

今年5周年を迎える福島県福島市で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA」の、待望の第1弾アーティストが発表された。

第1弾ミュージシャンとして出演が決定したのは、MONGOL800、湘南乃風、GENIC、SPECIAL OTHERS、レトロリロン、OddRe:、新しい学校のリーダーズ、Tribe Sampler Collectiveの8組。

今年もステージ以外のマーケット・ワークショップのエリアは 「PARK LIFE」と銘打って入場無料で開催される。本フェスの名物の一つとも言える東北ラーメンブース「東北拉麺屋台村」をはじめ、福島を中心とした東北を彩る約120店舗以上が集まり、それ以外にもキッズ向けのコンテンツやARTが楽しめる空間など、音楽以外の楽しみも充実した2日間が期待される。

チケットは4月27日（月）正午よりオフィシャル1次先行を開始。駐車場がついたセット券はこの先行までの受付となる。また、今年から「PARK STAGE」のみ入場可能な、お得なチケットも登場している。

＜ライブ情報＞

LIVE AZUMA 2026

日程：2026年10月17日（土）18日（日）

OPEN10:00 / START11:00（予定）

会場：あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

LINE UP

新しい学校のリーダーズ / GENIC / MONGOL800 / OddRe: / レトロリロン / 湘南乃風 / SPECIAL OTHERS / Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -

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主催：LIVE AZUMA 実行委員会（福島テレビ株式会社/株式会社クリエイティ ブマンプロダクション/株式会社フライング・ベコ）