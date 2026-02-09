キリンビールは「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」の発売を記念し、「『一番搾り』冬のお花見体験会」を2月6～8日に東京・麻布台ヒルズで開催した。オープニングPRイベントでは賀来賢人さんと福原遥さんがビールを片手に、一足早いお花見を楽しんだ。

一番搾りから「示温インキ」を採用した限定缶が発売

キリンビールから2月3日に発売された「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」(以下、春デザイン缶)は、同社缶商品では初となる「示温インキ」を採用した限定商品だ。温度によって色が変化する特性を活かし、桜が花開く様子を華やかに再現した。

一番搾り 限定春示温インキデザイン缶(左：常温/右：冷やした状態)

立春を迎え、春に先駆けて桜とともに限定商品を体験してもらおうと同社が開催したイベントが、「『一番搾り』冬のお花見体験会」だ。この春デザイン缶とともに、冷やすと色が変化する「一番搾り オリジナル感温グラス」で乾杯を楽しむことができる。

同時に、一番搾りとビームスのコラボレーションアイテムとして、「春のお出かけ3点セット(キャップ、Tシャツ、トートバッグ)」を発表、体験会の会場で展示された。

こちらの限定アイテムは、キリンビール公式Xアカウント(@kirin_brewery)をフォローし、対象投稿をリポストすることで、抽選で500名にプレゼントされる。キャンペーン期間は2026年2月3日18時から3月6日23時59分まで。

乾杯のかけ声は「一番搾りに春が来たぞ～!」

2月6日に行われたオープニングPRイベントには、スペシャルゲストとして賀来賢人さんと福原遥さんが登壇。会場には本物の桜が設置されており、賀来さんはその特別な演出に驚きの表情を見せ、「僕はもう、いま春の訪れを感じています!」とコメント。福原さんは「今年初のお花見ができているような気分になれて嬉しいです!」と感動を表した。

そんなお二人に、常温の春デザイン缶と冷やした春デザイン缶が手渡される。それぞれの違いを尋ねられると、福原さんが「これ桜の花びらが増えてますよね?」と回答。春デザイン缶は、十分に冷やすと桜のイラストが増えることが伝えられると、「冷蔵庫の中で桜が満開になるっていうことなんですね!」と表現した。

そして賀来さんと福原さんは「一番搾りに春が来たぞ～!」の掛け声とともに乾杯。賀来さんは「日本一早いお花見ができて、本当に嬉しく思います」と喜びを露わにした。

のどごしを楽しむように一気に一番搾りを流し込む賀来さん

さらに、一番搾りがビームスと期間限定でコラボすることを告げられると、福原さんは「ビームスさん、よく着させていただいていて、(お店にも)よく好きで行くので、どんなデザインなのか楽しみです」と驚きの表情を浮かべる。

発表されたコラボアイテム「春のお出かけ3点セット」を見た賀来さんは、「めちゃめちゃかわいい。キャップはキリンさんのマークで、裏に一番って書いてますよ」と感想を語った。

“一番搾りのポーズ”で立春の俳句を披露

続いて「一番搾り オリジナル感温グラス」が手渡され、お二人は互いのグラスに一番搾りを注ぎ合う。グラスの変化を聞かれると、福原さんは「わかりました。たぶんグラスに注いだときに、柄の色が変わりましたよね」と回答。缶だけでなく、グラスにも温度で色が変わる仕掛けが施されていることが明らかにされた。

賀来さんのグラスに一番搾りを注ぐ福原さん

ここで立春にちなみ、お二人は桜吹雪をバックに俳句を披露する。福原さんは「待ちわびて 冷やせば桜の 一番搾り」、賀来さんは「楽しいな 一番搾りが おいしいな」と詠み、それぞれの春への思いと一番搾りへの愛情を表現。“一番搾りのポーズ”とともに締めの挨拶を行った。

福原さんの一句「待ちわびて 冷やせば桜の 一番搾り」

賀来さんの一句「楽しいな 一番搾りが おいしいな」

「本日はありがとうございました。一番搾りが一足早い、おいしい春をみなさんに運べたんじゃないかなと思っています」(福原さん)

「『一番搾りさんがまた新しいことをしてくれた!』ということで、缶もデザインも、イベントもビームスさんとのコラボなんかもそうですけど、すごく楽しめる要素がいっぱいあると思います。なにより、この『冷やすと桜が出てくる』春デザイン缶で、お家でいつでもお花見ができるということでね、ぜひ楽しんでいただければいいなと思います」(賀来さん)