ヤマハ発動機はインテックス大阪で開催される「第29回 大阪オートメッセ2026」(2月13日～15日)に出展する。いすゞA&Sブースでの共同出展、新しいアウトドアレジャーおよびワークスタイルの可能性を提案する。

今回の出展は「もっと奥へ、遊びも仕事も」がコンセプト。いすゞ自動車の新型小型トラック「エルフミオ」とヤマハの汎用EVプラットフォーム「DIAPASON」(ディアパソン)のコンセプトモデル、電動アシストグラベルバイク 「WABASH RT」(ワバッシュ アールティー)を組み合わせた新しいアウトドアレジャーおよびワークスタイルの可能性を提案する。

■従来の車だけでは到達できなかった「もっと奥」への移動を可能に

ヤマハは独自の制御技術と電動化技術を融合させ、eBikeから小型EVまで、さまざまなフィールドで機動力を発揮する多彩な電動モビリティのラインアップを展開している。

今回の共同出展では、目的地までトラックで移動し、そこから先は機動力のある小型EVでフィールドを散策・活動するスタイルを提案。これにより、従来の車だけでは到達できなかった「もっと奥」への移動を可能にし、レジャーの楽しさや仕事の効率を広げる冒険仕様のカスタマイズを確認できる。

■主な出展内容

いすゞA&Sブースでは、以下のヤマハ製品をエルフミオの荷台に積載して展示する。

・「DIAPASON C580」(開発中車両・参考出展)

畑地や不整地など、多様な路面環境での敏捷な移動性とスマートな使い勝手を提供する2人乗り電動モビリティ。 同展示会では、ハードカーゴ社による特別架装(ワークキャリア等)を施し、エルフミオの荷台に積載。目的地に到着した後、もっと「奥」へと踏み込むための頼れる相棒としてのスタイルを提案する。

・「DIAPASON C729」(開発中車両・参考出展)

「超軽量・コンパクト」をコンセプトに開発中のEVバイク。 車に載せて出かけるコンパクトな設計により、移動先での機動力を高める。エルフミオ スペースキャブと組み合わせ、日常から一歩踏み出したアクティブなライフスタイルを提案する。

・「電動アシストグラベルバイク WABASH RT(特別ラッピング仕様)」

オンロードの快適性とオフロードの走破性を両立する電動アシストグラベルバイク。 エルフミオの車体デザインに合わせた特別ラッピングを施し、トラックとの親和性を高めた仕様で展示。遊びのフィールドを広げるモビリティとして紹介する。