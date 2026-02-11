CLAN QUEEN、SNSで話題の楽曲「Whitoxin」配信リリース決定

”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが新曲「Whitoxin」を2月18日に配信リリースする事が決定した。

新曲「Whitoxin」は先行してSNSで楽曲の一部が公開され大きな反響を呼んだファンから配信が待ち望まれていた楽曲。どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっている事、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは”白”と”毒”の造語。白を美しいとわかっていてもそれを塗りつぶしたくなる色が自分の中にもある。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている。そんな葛藤にも似た感情を、CLAN QUEEN史上一番ストレートに、かつポップに、切なく冬らしいアレンジで描いた。

「Whitoxin」の配信ジャケットは、映像作家のhewaとの初タッグで制作された。

そんなCLAN QUEENは今年2026年の4-5月に全国ツアー「CLAN QUEEN "Grand Hotel MONOPOLY Tour" 2026」を開催。会場は東名阪Zepp、更にはワンマンLIVE初開催となる札幌、福岡の全5都市となっていて、既に4月11日（土）札幌、4月19日（日）福岡公演、5月15日（金）東京公演のチケットはソールドアウト。チケットのプレリクエスト2次先行が2月12日（木）18:00から開始となる。

＜リリース情報＞

CLAN QUEEN

New Single『Whitoxin』

2026年2月18日Digital Release

Pre-Add・Pre-Save https://orcd.co/clanqueen_whitoxin

※配信開始は各ストアで時間差がございますので予めご了承ください

＜ライブ情報＞

CLAN QUEEN "Grand Hotel MONOPOLY Tour" 2026

2026年4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

2026年4月18日（土）福岡 BEAT STATION ※追加公演

2026年4月19日（日）福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

2026年5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

2026年5月10日（日）大阪 Zepp Osaka Bayside

2026年5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

Ticket : 6500円+1D

プレリクエスト2次先行

受付URL： https://l-tike.com/clanqueen/

受付期間：2026/2/12（木）18:00～2026/2/26（木）23:59

Official HP https://www.clanqueen.jp/