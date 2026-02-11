乃木坂46井上和「日本全国いろんなおいしいおはぎがありますね！」リスナーから届いた“おはぎ情報” に大興奮！

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月5日（木）の放送では、“おはぎ好き”の和先生のために生徒（リスナー）から寄せられたおはぎ情報を紹介しました。井上：今日は「おはぎマップ」を作る授業をおこなっていきます！ おはぎマップは、生徒の皆さんから届いたおはぎ情報をもとに、私の手元にある白紙の日本地図をおはぎで埋めていく「乃木坂LOCKS!」オリジナルマップでございます。私が“おはぎ好き”というところから始まったこの授業ですけど、早速おいしいおはぎ情報をチェックしていきたいなと思います！＜リスナーからのメッセージ＞「にゃん先生が“おはぎマップ"を作っているということで、僕は兵庫県の“おはぎ氷”を紹介したいと思います。おはぎ氷は、かき氷の上に小さなおはぎを乗せた和風のスイーツです。お米の粒感とシロップが染み込んだ氷の組み合わせがベストマッチです！ 僕のオススメは、姫路城近くにある『重次郎 平福茶房』で食べられる抹茶のおはぎ氷で、週末は必ず行列ができるほどの人気メニューです。ぜひ兵庫県に来て召し上がってください！」（兵庫県 18歳）井上：気になりすぎるなぁ（笑）。見たことないよ？ どんなメニューなんだろう？ 写真があるということで見ていきます、ドン……なるほどそういうことか!! ちょっと想像していたものとは違ったんですけど、これはおいしいわ！多分、あんこの周りに、きな粉とかが付いていないご飯。全部潰し切らないで、ご飯の粒感がちょっと残った状態のおはぎを“半殺し”って言うんですけど、それが“どんどん！”と乗っかっている感じです。この中にあんこが入っていたりするのかな？ サイズ感的に入っていなさそうな雰囲気がするけど、これは絶対おいしいな！ おはぎマップに更新しなければいけないですよ！＜リスナーからのメッセージ＞「おはぎマップが面白そうなので初登校します。僕の地元・山口県には『たけしたのおはぎ』があります。甘さ控えめのあんこが、とてもおいしいです。僕が好きなのは、あんこ、よもぎ、きなこが1つずつ入った三色おはぎです。山口県に来た際はぜひ食べてみてください」（滋賀県）井上：おはぎの回って、初書き込みが本当に多いですよね（笑）。そんなに魅力的だったかしら？ 私はおはぎが大好きだからすごくうれしいんですけど、いつも面白いなと思って。よもぎかぁ！ 私、よもぎのおはぎを食べたことがないです。しかも、甘さ控えめってうれしい！ 写真があるみたいなので見させていただきます……えぇ!? 見た目がかわいい～！ よもぎがめっちゃきれいな色ですね。おいしそう！きな粉はどういうタイプなんだろう？ 中にあんこが入っているのか、入っていないのか……。はたまた、あんこの上にきな粉がかかっているのか、いろんなパターンがあるから。多分「さいちのおはぎ（※）」くらい人気がある気がする！※さいちのおはぎ…宮城県にあるスーパーマーケット「主婦の店 さいち」で販売しているおはぎ今までいろいろ見させていただいたおはぎのなかで、お弁当みたいな箱に入っている重みがありそうなおはぎだったり、それこそ、今回紹介した「重次郎 平福茶房」さんのおはぎ氷もおしゃれな感じだけど、これは本当に地元民から愛されているおはぎっていう感じ。「さいちのおはぎ」も、透明パックにポンポンって入っているだけなんですけど超おいしい。だから、このおはぎも絶対おいしいに違いない！ こういうのがおいしいんだから！“「たけした」といえばおはぎ”と言われるぐらい人気みたいです。これも食べたいなあ、しかも、せっかく食べるんだったらよもぎを食べたい！ 絶対においしい！ 日本全国いろんなおいしいおはぎがありますね！ ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info