元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。イチロー氏について語った。

「ちょっと衝撃を受けましたね」

この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。松井氏は「1番・ライト」にイチロー氏の名前を入れた。

岡田圭右(ますだおかだ)からイチロー氏の打撃について問われると、松井氏は「オールスターで上原(浩治)と対戦したんですよ。上原が1年目なので初めて見るピッチャー。僕、三球三振だったんですよ。まっすぐ、全く当たらずで。分かってても」と回想。

その上で、「でも、イチローさんはまだ見たこともないフォークをバックスクリーンに打ったんですよ」と明かし、「あれを見た瞬間、見てないボールをどうやってあそこに打てるの? って」と改めて目を丸くした。

また、上重聡が「(上原さんが)20勝した年ですもんね」と補足すると、松井氏は「まっすぐが今まで対戦した中で一番速いと思ったくらいなんですけど。ちょっと衝撃を受けましたね」としみじみと語っていた。