ロッテ、6回終了時点で西武に6点リード

ロッテが1回裏に2点、2回裏に2点、3回裏に1点、5回裏に1点を追加し、6-0とリードを広げている。藤原恭大のホームラン、友杉篤輝、G.ポランコの活躍が目立つ。西武打線はロッテ投手陣を攻略できていない。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(中)愛斗 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)松川　虎生 9(二)小川　龍成 10(投)毛利　海大

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川　愛也 3(一)長谷川　信哉 4(指)Ｔ・ネビン 5(左)岸　潤一郎 6(三)平沢　大河 7(捕)古賀　悠斗 8(遊)滝澤　夏央 9(二)石井　一成 10(投)平良　海馬

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5