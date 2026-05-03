ロッテ、6回終了時点で西武に6点リード
ロッテが1回裏に2点、2回裏に2点、3回裏に1点、5回裏に1点を追加し、6-0とリードを広げている。藤原恭大のホームラン、友杉篤輝、G.ポランコの活躍が目立つ。西武打線はロッテ投手陣を攻略できていない。
【スタメン】
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(中)愛斗 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)毛利 海大
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川 愛也 3(一)長谷川 信哉 4(指)Ｔ・ネビン 5(左)岸 潤一郎 6(三)平沢 大河 7(捕)古賀 悠斗 8(遊)滝澤 夏央 9(二)石井 一成 10(投)平良 海馬
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5