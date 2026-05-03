ロッテ、6回終了時点で西武に6点リード

ロッテが1回裏に2点、2回裏に2点、3回裏に1点、5回裏に1点を追加し、6-0とリードを広げている。藤原恭大のホームラン、友杉篤輝、G.ポランコの活躍が目立つ。西武打線はロッテ投手陣を攻略できていない。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(中)愛斗 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)毛利 海大

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川 愛也 3(一)長谷川 信哉 4(指)Ｔ・ネビン 5(左)岸 潤一郎 6(三)平沢 大河 7(捕)古賀 悠斗 8(遊)滝澤 夏央 9(二)石井 一成 10(投)平良 海馬

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ