今日は2026年2月11日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。
-
金運：☆☆
買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
最高潮のモチベーションで仕事に向き合うことができ、能力もグンと高まる1日です。この運気を生かすためにも、遠慮は×。言いたいことがあればストレートに発言を。また、ひとりで集中する時間を作るのも忘れずに。
-
健康運：☆☆☆☆☆
スポーツで汗を流すと健康運がアップできる日。ボウリングなど友人と楽しみながら行えるようなスポーツだと更に良いでしょう。ただ、友人達の体力に合わせて無理をし過ぎないよう心がけてください。
- ラッキーアイテム：タンブラー
- ラッキーカラー：ゴールド
<2位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆
いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。
-
恋愛運：☆
恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。
-
金運：☆☆☆☆☆
お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！
-
仕事運：☆☆☆☆☆
これまでの努力の成果を感じるだけでなく、今日頑張ったことの手応えを早速実感できる可能性がある日！続けてきた努力は、そのまま継続を。今日ひらめいたことも、試してみて。何事も、急がずスローペースで進めるのがポイント。
-
健康運：☆☆☆
頑張り過ぎに要注意。今日は頑張ればそれだけ結果が出ますが、どっと疲れが出てしまい、明日に響いてしまうでしょう。大きな仕事を控えているのなら、こまめに休憩をとり、効率的に進められるよういつもより細かくスケジュールを組みましょう。
- ラッキーアイテム：観葉植物
- ラッキーカラー：ブラウン
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆
運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似合わないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！
-
恋愛運：☆☆☆
何を考えているか分からなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。
-
金運：☆☆☆☆
気心の知れた友達とお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、嬉しくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。
-
仕事運：☆☆☆
ひとりで取り組める仕事を、自分のペースで進めていくことができるとベスト。すると、本来持っている能力が存分に生かされる運気です！ただ、雑談はリラックスして楽しんで。その切り替えが、仕事全体を発展させるカギになります。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は目的に向かって一直線に進みましょう。気力に満ちており、物怖じせずに活動できそうです。また、精神的にも安定しており、集中力を維持できる1日です。計画的に取り組み、無駄にしないようにしましょう。
- ラッキーアイテム：水性ペン
- ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆
普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースに合わせることで、ふたりの波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友達からの紹介が有望。
-
金運：☆☆
本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。
-
仕事運：☆☆☆
あなたの能力を認めてくれる人、活躍の幅を広げてくれる人との出会いがあるかもしれません。上司などにどこかに誘われたら、すぐにいい返事をするのがポイント。また、どんな会話でも、まずは聞き役に回るといいでしょう。
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日は今までチャレンジしたことがないスポーツに挑戦するとよさそうです。思いがけず能力が開花し、上達も今まで以上に早いでしょう。また、交友関係も広がり、これからの活動も精力的に行えそうです。
- ラッキーアイテム：腕時計
- ラッキーカラー：ピンク
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆☆
気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。
-
恋愛運：☆☆☆☆
何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。
-
金運：☆☆☆
｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友達、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友達、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！
-
仕事運：☆☆☆
思いがけない人から、仕事に役立つ話を聞けそうな運気です。会議中など、話が本題からそれてしまっても気にしないで。とりとめもない話の中に、あなたに有益な情報が隠れている可能性大！その情報を独り占めしないこともポイントです。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は軽く近所を散歩すると体調が良くなりそうです。歩いていると様々なアイデアが浮かび、日々の生活にはずみをつけられそうです。まずは短い距離から始め、長く続けられるきっかけを掴んでください。
- ラッキーアイテム：エディターズバッグ
- ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆
おしゃべりが盛り上がって、仲間との絆を再確認できそうです。深刻にならず、気軽に笑って話せる楽しい時間を一緒に過ごすとよさそう。ただし、相談を持ちかけられたら、その話が終わるまでは誠実に真剣に向き合うことがポイント。
-
恋愛運：☆
出会いを求めたり、恋の相手と関わったりすると空回りしてしまいそうな日。それよりも、ひとりでゆっくりと読書や映画を楽しんだり、のんびりお風呂に浸かったりするほうがベター。恋を前進させる魅力が、グンと大きく育ちます。
-
金運：☆☆☆☆
能力を高めるための勉強や美容など、｢自分を磨いている｣と感じられるものに、今日はお金を使いましょう！出したお金以上の収穫を感じられそうです。また、経済面をさらに充実させるためのアイデアが湧く可能性も大。
-
仕事運：☆☆
意外な会社や職種から、転職の誘いがあるかも。また、｢これもいいかな｣と感じる転職先を見つける場合もあります。ただ、今日のところは、はっきりと考えを定めるのは避けてください。すべて保留にするほうが、よりよい判断ができます。
-
健康運：☆☆
疲れが溜まりやすくなっています。今日は無理をせず、アクティブな活動は控えるようにしましょう。ゆっくり体を休め、なるべく静かに過ごしてください。自宅で音楽鑑賞やDVDで映画を観るとゆっくり体を休められそうです。
- ラッキーアイテム：ショルダーストラップ
- ラッキーカラー：グリーン