乃木坂46井上和「すべてが幸せすぎる！」『SCHOOL OF LOCK!』からの“誕生日プレゼント”に感激！

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月4日（水）の放送では、2月17日に誕生日を迎える和先生に素敵なプレゼントが届きました！――この日は、大好きなアニメ「ソードアート・オンライン」のオープニングテーマについて授業をおこなった和先生。そして、番組はエンディングへ……。井上：寂しいことに、そろそろ授業終了のお時間になってしまいました。それでは、私とまた明日……。――ガラガラガラ（教室の扉が開く）井上：なんだなんだ……びっくりした（笑）。 えー！「HAPPY BIRTHDAY NYAN♡」って書いてある～!!井上：うれしい～!! 開けさせてください……めっちゃかわいい～！ 見てください！（ラジオだから）見られないね、おはぎです（笑）！ ケーキではなく、おはぎ！ しかも、パンジーみたいなおはぎもある！乃木坂46の（イメージカラーの）紫色だ。井上：かわいすぎるし、超いい匂いがする！ なんかすべてが幸せすぎる、この回！ ありがとうございます！ 大切に1つ1つ噛みしめて、おいしく食べさせていただきます！