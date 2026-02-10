ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ/這型ぬいぐるみ/全身ぬいぐるみポーチ 白ミャクミャクVer.」を発売すると発表した。発売は2026年2月中旬予定。

「這型ぬいぐるみ/お手玉風ぬいぐるみ/全身ぬいぐるみポーチ(白ミャクミャクVer.)」(C)Expo 2025

ミャクミャクは大阪・関西万博公式キャラクター。今回、白ミャクミャクVer.として、お手玉風ぬいぐるみ、這型ぬいぐるみ、全身ぬいぐるみポーチの3シリーズが登場する。

EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ

【商品概要】

Sサイズ W:14cm H:18cm D:10cm 重量:100g 4,000円+税

Mサイズ W:20cm H:28cm D:17cm 重量:260g 6,500円+税

Lサイズ W:27cm H:35cm D:23cm 重量:450g 9,000円+税



EXPO2025 ミャクミャク 這型ぬいぐるみ 白

【商品概要】

Sサイズ W:14cm H:14cm D:21cm 重量:60g 4,500円+税

Mサイズ W:18cm H:17cm D:26cm 重量:250g 5,800円+税

Lサイズ W:25cm H:23cm D:36cm 重量:450g 8,000円+税



EXPO2025 ミャクミャク 全身ぬいぐるみポーチ 白

【商品概要】

W:20cm H:27cm D:10cm 重量:110g 5,400円+税



※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。