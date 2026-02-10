ルーキーファームが運営する「焼肉の虎」は2月6日～28日、期間限定で「氷室熟成ステーキフェア」を、焼肉の虎 本店(帯広市)と木野店(音更町)で開催する。

氷室熟成ランイチステーキ

同フェアでは、一度も冷凍せず、氷室熟成で旨みを凝縮させた肉を使用したメニューを提供する。約50トンの天然氷を活用した温度は0度、湿度は70%～80%という凍る直前の環境は、細菌の増殖を極限まで抑えることができるため、ゆっくり時間をかけて肉を熟成させることができるという。

フェア対象商品は4種類。「氷室熟成ランイチステーキ」(1,408円)は、ランプのあっさりとした旨味と、イチボの濃厚な脂の甘みが楽しめる。

「氷室熟成リブロースステーキ」(1,848円)は、赤身と脂身のバランスが良く、上質なサシが入り、脂身に甘みがある部位「リブロース」を使用した。とろけるような食感と豊かな肉汁が楽しめる。

氷室熟成 リブロースステーキ

「氷室熟成牛モモステーキ」(1,188円)は、赤身の濃厚な旨みが特徴。さっぱりと肉を食べたい人におすすめとのこと。

氷室熟成牛モモステーキ目

「氷室熟成サーロインステーキ」(1,628円)は、脂乗りが豊かで風味が豊かな「サーロイン」を使用した。脂の美味しさを存分に味わいたい人におすすめだという。