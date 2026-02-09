【スーパーボウル】バッド・バニー、プエルトリコの誇りとヒット曲、レディー・ガガと共に歴史を刻む

バッド・バニー（Bad Bunny）は、主にスペイン語でスーパーボウルのパフォーマンスを行った初のラテン系アーティストとして歴史にその名を刻んだ。そして、彼は全力を出し切った。このスーパースターは、ダンサー、溢れんばかりのプエルトリコの誇り、さらにはレディー・ガガの登場まで盛り込み、後世に語り継がれるような陽気で熱狂的なステージを演出した。

バッド・バニーは、パバ・ハット（プエルトリコの伝統的な帽子）からドミノに興じる男たちまで、プエルトリコの伝統が詰まったセットの中を歩きながら「Titi Me Pregunto」でパフォーマンスを開始した。その後、大勢のダンサーを従えて「Yo Perreo Sola」へと移行した。

「Voy a Llevarte a PR」と「Safaera」を勢いよく畳み掛けた後、最大のサプライズが訪れた。レディー・ガガが登場し、「Die With a Smile」のサルサ・バージョンを披露したのだ。彼女の背後では、バッド・バニーのバックバンドであるロス・プレネロス・デ・ラ・クレスタが、新しくアレンジされた伴奏を奏でた。やがて、彼らは「Baile Inolvidable」へと移っていった。

続いてバッド・バニーは「Nuevayol」「Lo Que Paso a Hawaii」「El Apagon」「Cafe con Ron」を演奏し、最後は「DtMF」と巨大な打ち上げ花火で締めくくった。その合間に、彼は「God bless America!（アメリカに神のご加護を！）」と叫び、ラテンアメリカの全国家の名を挙げた。

バッド・バニーがスーパーボウルのステージに立つのは、これが初めてではない。2020年にジェニファー・ロペスとシャキーラがヘッドライナーを務めた際、彼はゲストとして登場し、カーディ・Bとのヒット曲「I Like It」を歌っている。それでも、今回の彼のハーフタイムショーは、かつてないほど待ち望まれたものの一つであった。それは歴史的であると同時に物議を醸すものでもあり、MAGA（トランプ支持層）界隈に激しい反発を巻き起こした。右派の人々はNFLのヘッドライナーの選定を問題視し、バッド・バニーがプエルトリコ出身で米国市民であるという事実があるにもかかわらず、多くがこれを「非アメリカ的」だと非難した。団体「ターニング・ポイント・USA」に至っては、キッド・ロックを起用した「もう一つのハーフタイム」を強行開催するまでした。ドナルド・トランプは、そのアーティスト（バッド・バニー）が誰か知らないとし、その人選は「馬鹿げている」と述べた。

バッド・バニー自身は極めて沈黙を保っていた。数日前の記者会見で、彼は自身の最優先事項はプエルトリコ文化を強調することだと説明した。「もちろん、自分の文化をたくさんステージに持ち込みたいと思っているが、ネタバレはしたくないんだ」と彼は語った。彼はパフォーマンスのお祝い的な側面を強調し続けた。「楽しくて、パーティーのようなものになる。人々は踊ることだけを考えていればいい。心から湧き上がるダンス以上に素晴らしいものはないと思う」

