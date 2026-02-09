現在、日本では2人に1人ががんにかかるといわれている。

特に思春期・若年成人(15～39歳)であるAYA世代(「Adolescent and Young Adult」の略称)は、進学や就職、仕事、結婚、子育てなど、さまざまなライフイベントが起こる年代であり、がんそのものの治療とともに心身へのサポートが必要となる。

そんなAYA世代の女性がん患者に向けて、2026年2月1日、第一三共ヘルスケアによるAYA世代がん患者向け「肌ケアセミナー」が東京・日本橋で開催された。

がん治療中におすすめのスキンケアとは

セミナーの冒頭では第一三共ヘルスケア 広報部から「日常に取り入れやすい適切なケアを知っていただき、スキンケアやメイクを楽しみながら、前向きな気持ちになるお手伝いができれば嬉しい」と挨拶が行われた。

その後、第一三共ヘルスケアの看護師 東島愛美さんによる、抗がん剤治療中から取り入れたいスキンケアについてのレクチャーが始まった。

第一三共ヘルスケアの看護師 東島愛美さんによるレクチャーからスタート

まず、東島さんは皮膚が「表皮、真皮、皮下組織」という3つの層からできていること、また最も新陳代謝が活発なのは表皮の一番下の「基底層」であることに触れたうえで、「抗がん剤治療中は基底層がダメージを受けやすく、新陳代謝が鈍くなるため皮膚トラブルの原因になりやすいといわれています」と説明。

さらに肌ケアの段階として、優しく洗う「保清」、クリームなどで肌を守る「保湿」、日焼け止めなどによる「保護」の3つを挙げた。

洗う時には肌に負担がかからないよう、洗浄剤をしっかり泡立て、柔らかいタオルを使い、身体の上から下に向けて洗い流すのがよいとのこと。

「真菌感染症が見られる箇所は、一番最後に洗うようにお願いします」と、がん患者に起こりやすい肌トラブルへの注意も添えた。

次のステップ「保湿」で大切なのは、ヘパリン類似物質やセラミドなどで肌に水分を与え、ワセリンや天然オイルで水分が逃げないようにふたをすることだと説明した。「乳液タイプは伸ばしやすく、水分も油も含まれているのでおすすめです」と東島さん。量もたっぷり塗るのがいいという。

なお、肌に症状が出て塗り薬を処方された場合は、処方薬→保湿剤の順に塗るのが基本となる。

最後の保護については、「紫外線対策はオールシーズンしていただきたい」と東島さんは強調する。

「屋内で過ごされる場合はSPF30以上、1日中屋外で過ごされる方はSPF50以上の日焼け止めをおすすめしています。塗るのが苦手な方は、日傘やサングラス、帽子、スカーフなどを使っていただくといいと思います」と示した。

なお、放射線治療中は色素沈着が起こりやすいため、シミも増えやすい。治療後は少しずつ、シミの状態も落ち着いていくことが多い。だからこそ「毎日の保湿ケアをしっかり続けていただくことが一番のケアとなります」と東島さんは話す。

また、がん手術後は傷跡に悩む人も多いことだろう。

東島さんは、「手術後の傷跡は、ほとんどの方が赤く盛り上がった状態になります。その後だんだん白っぽくなったり、周りの皮膚に近い色になる成熟瘢痕(せいじゅくはこう)になっていきます」と説明。

手術後の傷がケロイドになったとしても、皮膚科で治療できるそうで「がん治療の主治医の方に、皮膚科も受診したい旨をお伝えください」と情報を付け加えた。

むくみや血流の改善を目指す潤滑マッサージ

次に行われたのが、アピアランス・サポート東京の村橋紀有子さんによる肌ケア体験講座だ。

今回レクチャーされたのは、介護医学に基づいた潤滑マッサージ。静脈とリンパの流れを促し、むくみや血液循環の改善を目指すものだ。

村橋さんによれば、潤滑マッサージを行うと「不要な水分や老廃物を排出することで、むくみが解消され、リフトアップや小顔効果が期待できるとされています。さらに、血行促進によって生き生きとした肌に導いていきます」とのこと。

さらに事前に用意されたクリームやローションなどを使い、潤滑マッサージの体験が始まった。説明イラストや村橋さんの説明を聞きながら、参加者自らが実際に顔や首にマッサージを施していく。静脈やリンパの位置、力のかけ方、マッサージする際の注意点なども細かく伝えられる。

「1日のどこかで、ご褒美タイムとして自分の時間を作ってマッサージをしていただければ嬉しいです。治療中も治療後も肌をいたわりながら、自分らしく過ごしていただければと思います」という村橋さんの言葉とともに、潤滑マッサージの体験講座は終了した。

カバーメイクで肌の悩みを目立ちにくく

セミナーの最後に行われたのは、ピアリング アピアランスケアアドバイザーの野村真美さんによるカバーメイクミニ講座。

カバーメイクとは、シミ、白斑などの肌トラブルを目立ちにくくするメイク手法のこと。

がん治療中は肌荒れや乾燥、皮疹、肌の赤み、くすみ・クマ、シミなどの肌の悩みが増えるが、「現在はアイテムが増えて、多くのお悩みをメイクでカバーできるようになりました」と野村さんは話す。

ピアリング アピアランスケアアドバイザー 野村真美さんによるカバーメイクミニ講座

講座では、野村さんの手でモデル役の女性にメイクを施しつつ、そのテクニックが紹介された。肌の凸凹にはプライマー、くすみにはコントロールカラー、シミにはコンシーラーなど、お悩みごとに使えるアイテムとその塗り方のコツも説明された。

「ご自分が気になるところにカバーメイクをすると、心が軽くなって乗り越える力や社会に出ていく力も生まれます。ぜひこういう情報やテクニックを活用して治療を乗り越えていただけたらと思います」という野村さんの言葉でカバーメイク講座は締めくくられた。

3つのセミナー後には、講師陣と参加者による座談会も開催。互いの悩みや治療による外見変化の影響を語り合う参加者に対して、講師から具体的なセルフケアの方法やメッセージが伝えられた。

参加者同士で語り合う機会も設けられた

今回の参加者の1人、かなさんは「がん治療や病気予防だけに一生懸命になっていたけれど、このセミナーで自分をいたわる時間を持ててすごくリラックスできました。今日教えてもらったことを今後もしっかりやりたいと思います」と明るい表情で感想を述べた。

また、講師を務めた東島さんは「スキンケアの情報は、がん患者さんの心身に影響を与えることがあります。今回の取り組みが皆さんの支えになってほしいと心から願っています」と思いを語った。

肌の悩みの改善を目指すだけでなく、自分の心と体をいたわるきっかけにもなった今回の肌ケアセミナー。がん治療に取り組む若い女性に向けた、応援の場といえるだろう。