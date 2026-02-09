バンダイスピリッツは、『太陽の牙ダグラム』より「【抽選販売】HI-METAL R ソルティックH8RF ラウンドフェイサー コーチマSpl.」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時～2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(水)当選発表、2026年3月発送予定。

『太陽の牙ダグラム』より、HI-METAL Rに「ソルティックH8RF ラウンドフェイサー コーチマSpl.」が登場。

通常のラウンドフェイサーSV-J212-38型をベースにXネビラ電磁波対策やターボザック、アームリニアガンを装備したカスタム機で、ターボザックの重量をものともしない運動性能を発揮し、ダグラムが至近から放つリニアカノンも回避する。「コーチマSpl.」とは開発担当のコーチマ技師の名前にちなんでつけられた。

腕、肩、脚、腰など、各部が劇中イメージを再現すべく自在に可動。HI-METAL Rならではの一部ダイキャスト使用による重力感を堪能可能。高いアクション性能で24部隊の華麗な動きを再現する。

キャノピーはクリアパーツ製で開閉式。コクピットには付属のパイロットフィギュアがセット可能となっている。背部の高機動用ターボザックはアームリニアガンと動力ケーブルで接続。各部マーキングが付属し、細部へのこだわりも充実している。

(C)サンライズ