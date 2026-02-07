バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』MSVより「【抽選販売】METAL ROBOT魂(Ka signature) ＜SIDE MS＞ 量産型νガンダム」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時～2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。

カトキハジメ氏のプロデュースブランド「Ka signature」より、「量産型νガンダム」が登場。

本体のプロポーションから各部造形、彩色、マーキングまでカトキ氏による全面監修での商品化。特徴的なメインカラーのブルーホワイトは濃淡2色で再現したほか、随所に散りばめられたイエロー調の差し色などもカトキ氏こだわりの色味で表現されている。

特徴的なバックパックにはインコムを四基搭載し、インコムラックが展開。付属のケーブルと組み合わせてインコム射出時の迫力のディスプレイが可能となっている。さらに、2門のビーム・ライフルを前面に展開することで、キャノン砲形態も再現可能。関節にはダイキャストを使用。

(C)創通・サンライズ