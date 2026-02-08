今日の運勢は？ ★2026年2月9日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月9日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月9日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？予定通りにいかないなど、少し焦ってしまいそうですが、深呼吸などを行い、落ち着いて行動すれば、自分らしさを発揮でき、自信もわいてくるようです。お気に入りのラジオや音楽を聞いて気分を入れ替えてみて。いつもより直感力が上がるようです。ひらめいたことなどあれば、実行してみると良いでしょう。勉強なども進むようなので、自分らしいやり方でやってみるとよく身につきそう。家族や恋人など大切な人にとって、嬉しいことが起こりそう。一緒に喜ぶなど感情が高まる日になることでしょう。自分で使える時間が増えそうなので、趣味や勉強などやりたいことのプランを立ててみて。責任感が強くなるタイミングなので、普段よりも無理をしてしまう傾向がありそう。周りの人と話し合い、自分だけが大変な思いをしないよう手分けするようにしましょう。アプリで歩数を記録して歩くなど、成果が見えるようなことを行うと◎パートナーや恋人に対してちょっぴり不満を感じてしまうかも。一人で抱え込まずに、信頼できる第三者に話を聞いてもらうのも良いでしょう。必要がないものなどを整理し、手放すようにすると運気アップ！今日は、無駄に感じるものを整理するとスッキリできそう。小さな学習やスキルアップの見直しをすると良いかも。惰性でやっていることをやめたり、優先順位を変えたりすると上手くいきそう。冷静で客観的に物事を捉えることができそうです。過去のネガティブな出来事に対する感情なども手放せそう。スッキリとした気分で、今の自分が大切にしているものと向き合ってみて。今日は、スローペースで活動する方が良いでしょう。昼寝などできるのであれば、少し仮眠を取るのもアリ。自分の心や身体の状態をチェックして、１週間の予定を調整してみると◎家庭やプライベートにおいて「自分らしさ」を再確認したくなりそう。日ごろ外で気を張っている分、今日は家族に甘えてみるのもアリ。自分の部屋を、さらにリラックスできるよう模様替えをすると運気アップ！服やコスメ、趣味のアイテムなどを整理してみると◎今の自分に必要がなければ手放していくタイミングのようです。お金の使い方なども改めて見直してみると良いでしょう。使っていないサブスクなどがあれば、解約など検討してみて。嫉妬心や独占欲が強くなってしまいそうですが、そんな気持ちから解放されたいと強く思うことでしょう。手放す決意をして、自分と相手との間にしっかり境界線を引く意識を持つと良いかも。今日は、忙しくて疲れやすいようですが、同時に整理や調整がしやすく仕事などをスムーズに行えるでしょう。一人で頑張ってしまいそうですが、周りと協力してお互いに助け合うようにすると◎1月に「今年こそ！」と決めたものの、まだスタートできていないことや継続できていないことはありませんか？先週立春を迎えて、エネルギーは一気に春へと向かっています。今日は「宣言すること」そのものが開運アクション。心に決めるだけで、エネルギーが巡り始めますよ。ここから一緒にリスタートしていきましょう！■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai