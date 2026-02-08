有吉「51歳で2児の父になりました」ラジオ番組で“第2子誕生”をサプライズ報告！

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月1日（日）の放送では、有吉が初めて第二子が誕生したことを報告した模様をお届けします。

◆番組放送中に第2子誕生をサプライズ発表

この日、有吉は1月31日にケンドーコバヤシさんが、一般女性と結婚していたことと第1子の誕生を発表したニュースから、最近では、おぎやはぎ・矢作兼さんやアンタッチャブルのお2人、ビビる大木さんなど、有吉と同年代のお笑い芸人が相次いで出産報告していることに触れます。

なかでも、2024年に第2子が誕生した大木さんについて、「ウチに子どもが生まれたときに、家まで見に来て『これが新生児か、懐かしいな～』なんて言っていたら、次の年に自分のところに子どもが生まれたから」とエピソードを披露しつつ、「50歳前後でザクザクと子どもが生まれているという（笑）」とコメント。これに、有吉と同い年の西堀は「元気ですね～！ この仕事だからですかね？ 皆さん覇気があると言いますか」としみじみ語ります。

そんな話をしていると、有吉が「かくいう私も、第2子が生まれまして」と突然の告白。アシスタントの2人も最初は「え!?」「本当ですか？」と半信半疑の様子でしたが、有吉が改めて「51歳で2児の父になりました」と話すと、「おめでとうございます！」と祝福の言葉を送ります。

また、最近の子育て事情を明かし、「今日も子どもを抱いたまま、せっせと病院に行きました。ですので、私は今、激烈に疲れております！」と苦笑いを浮かべる有吉の発言に、2人とも爆笑していました。

