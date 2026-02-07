メガハウスは、『コードギアス 復活のルルーシュ』より「Precious G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ L.L.＆C.C.セット 【20th Anniversary 再販】」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「Precious G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ L.L.＆C.C.セット 【20th Anniversary 再販】」(39,600円)

『コードギアス』20周年を記念し、劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』よりエピローグで魅せてくれたブラックドレスの「L.L.」と「C.C.」がセットで再登場。

永遠の時の中を生きる二人を体感できるPreciousなアイテムで、キャラクターデザイン・木村貴宏氏から設定資料の描き起こしと徹底監修も受けた復活のルルーシュファンにも納得できる内容と造形になっている。

触れそうで触れないでいる絶妙な距離でのセット用台座に加え、単品でも楽しめるよう個々台座も新規で造形。黒いバラも持たせることも可能となっている。

L.L.は瞳と胸元にギアス発動ver.へ、C.C.はベールの差し替えが可能となった盛りだくさんなアイテムとなっている。

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST