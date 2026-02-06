「髪切った？」の返し方が分からない…リスナーの悩みに津田健次郎「『ありがとうございます』で終わらせていい」その理由は？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。2月1日（日）の放送は、コミュニケーションを取るのが得意ではないリスナーからの悩み相談に津田が答えていきました。

◆「髪切った？」の良い返し方は？

＜リスナーからのメッセージ＞

「私はもともとコミュニケーションが得意なほうではありません。特に苦手な会話が『髪を切ったとき』です。『髪切った？』と聞かれても『はい』としか返せず、『似合っているね』と言われても『ありがとうございます』とだけ言って、その後がまったく続きません。相手はどういう返答を期待して声をかけてくるのでしょうか？ 正直、この会話が億劫なために髪を切りたくないとまで思います。津田さんが『髪切った？』と聞かれたとき、どう返していますか？ ぜひ教えていただきたいです」

津田：そもそも論なんですけど「髪切った？」と聞いた人も、特に求めている返しっていうのはないんじゃないかな。「今日は晴れていますね」に近い感じで「髪を切ったんですね」みたいな（笑）。あとは話の糸口ですかね、コミュニケーションの前哨戦と言いますか、そういうことだけのような気がするので、「はい」で終わってもいいんじゃないですかね。

そのまま会話を続けるとすれば、例えば「そうなんですよ～。どうなんですかね、髪の毛って。私は1ヵ月に1回くらいですけど、皆さんはどれくらいのペースで切るんですか？」とか、髪型を変えたとすれば「ちょっと変えてみたんですよね～」とか……それは、ちょっと相手に返答を強制することになってしまうのかな。「似合っているね」って言わせようとしているみたいになっちゃうのも、それはそれでちょっと嫌ですから。

なので、「髪を切るペース」とか「どこで髪を切っているか」みたいにつなげていくと、少し会話がスムーズになる気がします。もしくは、もう相手に「いつも髪型はどういう風に決めていますか？」って質問を投げかけていくとか……わからないですけどね。正直、僕はそういう会話にあまり困ったことがないんです、どういう風にも広げられるというか（笑）。

「『似合っているね』と言われても『ありがとうございます』しか言えない」っていうことですが、「似合っているね」と言ってもらえるってとても素敵なことですし、ちょっとした照れも入るものなので、そこは普通に「ありがとうございます」でいいんじゃないですかね。

あとは、リスナーさんがその相手の方としゃべりたいかどうかですよね。しゃべりたいのであれば、次の何かを用意したほうがいいと思いますけど、しゃべりたくない場合は「はい、ありがとうございます」で終わらせていいと思います（笑）。それでちゃんと返事しているし、怒られたり、嫌われたりすることはない気がします。

