Mrs. GREEN APPLE大森元貴 制作陣からの異例のオーダーに「“こわ！”と思って」アニメ『葬送のフリーレン』OP曲の制作秘話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。2月2日（月）の放送では、藤澤がお休みのため大森＆若井の2人でお届け。先月配信リリースされた新曲「lulu.」について、生徒（リスナー）から届いた楽曲やミュージックビデオの感想を紹介。テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマとして書き下ろされた本楽曲について制作の裏側や作品への思いを語りました。――Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」は、現在放送中のテレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。大森はかねてより同作のファンであることを公言しており、今回のタイアップ決定は大きな話題を呼びました。今回の放送では、楽曲に込められた思いや、制作サイドとのやり取りについても語られました。大森：今夜の授業は、先月配信リリースされた僕たちの新曲「lulu.」に関してです。生徒のみんなから、楽曲の感想やミュージックビデオを観た感想が届いているので、それをチェックしていこうと思います。若井：よっしゃ！ この曲はテレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマになっている曲で、「フリーレン」も先月から放送がスタートしています。みんな、観てくれてるかな？大森：原作を読んでいても印象的だった「赤リンゴを青リンゴに変える魔法だよ。」のところ、あれだけ公式が言ってくれるのは嬉しいよね。

先週のフリーレン pic.twitter.com/rT38QTdMVa

— 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) January 29, 2026若井：嬉しいよ〜！大森：「葬送のフリーレン」（週刊少年サンデー／小学館）大好きでずっと読んでますからね。若井：愛がありますね。ミセス先生こんばんは！ 私は「lulu.」を毎朝聴いています。ちょっと憂鬱な登校の時間も、この曲を聴くと心があたたかくなって、不思議と誰かに支えてもらっているような感覚になります。「lulu.」の儚さや尊さを歌う歌詞にも、毎日助けられています。いつも素敵な曲を届けてくれて、本当にありがとうございます！ また、「lulu.」をきっかけに「葬送のフリーレン」にどハマりして、楽しみやワクワクが増えました。（大阪府 16歳）若井：おー！ ありがとね〜！大森：「葬送のフリーレン」は本当にいいんだな〜！ 僕ね、「葬送のフリーレン」が本当にいいんだな〜〜っていうことを……。若井：2回言うくらいね（笑）！大森：過去に（X（※旧Twitter）で）ポストしたんですよ！ どう繋がったのかわからないけど、嬉しいなぁ……と思ってさ！

久々に漫画を爆読みしてます。

葬送のフリーレン。

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) February 2, 2024若井：光栄ですよ！ 本当に。大森：そうだよ〜！ だって、「lulu.」を作るときに、アニメサイドから「大森さんが思う『葬送のフリーレン』を書いてください」と言ってくれたんです！若井：それ……嬉しいけど、（元貴が思うフリーレンを書いてって、責任重大だから）怖いよね！大森：こわ！と思って。いや、ありがたいですけどね！ 心を込めて書きました。ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info