今日の運勢は？ ★2026年2月7日（土）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月7日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月7日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？お洒落をすると運気がアップする日です。最近の流行を取り入れたファッションを意識するのも良いでしょう。あなたがまわりからどう見られたいかを考えて、服装を決めると良いですよ。ルールや規律を重んじて生活をすると良い日です。細やかな気遣いや、まわりの方たちへの配慮が、あなたの評価を上げることでしょう。みんなと気持ちよく過ごせるように、意識しましょう。あなたがやってみたいと思ったことを行動に起こしましょう。あなたが行動していくことで、ポジティブな変化が次々にやってきそうです。勇気を出して、新しい一歩を踏み出してみましょう。みんなと楽しく過ごすことで運気がUPする日です。今日はお友だちからの誘いがあったら、すこし腰が重たくても足を運んでみることで、幸せな時間にすることができそうですよ。まわりの人たちとの調和を意識しましょう。お相手がなにを望んでいるのか、なにを考えているのか、寄り添って行動してあげることで、あなたにとって良い流れがやってくるでしょう。お家でゆっくりと過ごすことで運気が上がっていく日です。好きな映画を観たり、音楽を聴いたりして、リラックスする時間をつくりましょう。アロマやお香をつかって、香りを楽しむのも良いでしょう。将来のことについて考えると良い日です。あなたの未来の理想の姿をイメージしてみましょう。そして、それになるためには、今なにをすべきなのか、具体的な目標を立てていくと良いでしょう。あなたのすべてをさらけ出す必要はありません。嘘をつく必要はありませんが、秘密があっても良いのです。あなたが心地よくいられるように、すべてを言わなくてもいいのですよ。あなたの心が安らぐものを大切にしましょう。懐かしい場所に行ったり、昔の友達に会ったり、子どもの頃に好きだったものに触れたりするのもいいでしょう。あなた自身を癒すことができそうですよ。日頃からがんばっているあなたに、ご褒美をあげましょう。美味しいものを食べたり、欲しいものを買ったり、好きな人にプレゼントを用意したりするのも良いでしょう。贅沢に過ごすことで運気がアップしそうです。ライフワークバランスについて考えると良い日です。最近のあなたは、働きすぎてはいませんか。プライベートを充実させるために、なにが必要かを考えてみると良いでしょう。あなたの魅力が高まり、異性からのアプローチが増えそうな日です。出会いを求めている方は、おでかけしてみるのも良いでしょう。パートナーのいる方は、注意が必要になる日です。美しさは、全身からあふれる輝きです。美しさを認識する能力は、あなたの内側に備わっています。すべての創造物の内側、および宇宙の共時的な流れに存在する絶対的なすばらしさを、心から味わえるほど、心や思考が解放されたときにのみ、あなたは美しさを認め、実感できるのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/