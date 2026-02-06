レトロリロン ファーストアルバム『コレクションアローン』に隠された“アルバムならではの仕掛け”とは？miri「通して聴くことで分かる」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。1月31日（土）の放送には、レトロリロンの涼音さん（Vo.＆AG.）、miriさん（Key.）が登場！ 1月28日にリリースされたファーストフルアルバム『コレクションアローン』について伺いました。遠山：1月28日（水）に、ファーストフルアルバム『コレクションアローン』がリリースされました！遠山・潮：おめでとうございます！涼音・miri：ありがとうございます！潮：アルバムには、2025年にリリースされたシングル「UNITY」「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」の4作品と新曲4曲の全8曲が収録されています。遠山：その1曲目に入っております「リコンティニュー」が、番組の今週のランキングで第5位！ さらに、4週連続でランクインしています。涼音：うれしいです、ありがとうございます！遠山：今のレトロリロンとして“たくさんの方に届いている”っていう実感もあるんじゃないですか？涼音：正直、アルバムを出すまでは、本当に締め切りに追われていて……（笑）。miri：そうだね（笑）。涼音：それで頭がいっぱいいっぱいだったんですけど、リリースしたら本当にたくさんの方から反応をいただいているので、純粋に「すごくうれしい」っていう気持ちがあります。――番組では「リコンティニュー」をフルオンエア♪遠山：フルで聴くと、めちゃくちゃ気持ちがいいですね！涼音・miri：ありがとうございます！遠山：間奏のmiriさんのピアノも心が躍る!潮：わかります！ ただ楽譜のまま弾いているというよりは、感情の先に音が鳴っているみたいな感じで、すごく胸がワクワクしちゃいました。大好きです！miri：うれしい！ ありがとうございます。潮：あと、アルバムの最後の8曲目に収録されている「バースデイ」のアウトロと、この「リコンティニュー」のイントロが「あれ？ つながってる!?」と思って。涼音：「リコンティニュー」はもともと、レコーディングにアレンジが間に合わなくて。潮：ええ!?涼音：だから、レコーディングしながらアレンジもしていったんですけど、イントロを入れたくてずっと考えていたんですけど、「『バースデイ』のアウトロのメロディーしかハマらないな」って思っていたんです。でも、同じメロディーを使うのは、ミュージシャン的にちょっとサボっちゃっているような感覚もあって……。miri：“使いまわし”みたいな。遠山：なるほど。涼音：それで、メンバーに説明して「それは嫌なんだけど、どう思う？」って聞いたら「アルバムだからできるじゃん」って言われて。miri：はい。“通して聴くことで仕掛けが分かる”みたいなものって、アルバムならではですよね。だから「それがいいんじゃない？」って言いました。遠山：うん！涼音：それで採用することになりました。次回2月7日（土）の放送は、渡邉美穂さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ