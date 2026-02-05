WOWOWでは、24年11月に公開された『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』を3月1日(19:00～)に放送・配信する。

WOWOWでは、WEST.がきょう5日に結成12周年を迎えたことを記念し、昨年放送した『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6話を、5日(20:30～)から一挙放送・配信。さらに、25日から「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」がスタートするが、この中で『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』が放送・配信される。

また、WEST.が出演する『WESSION』の開始からWEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』まで、およそ半年間にわたる活動をおさめた「アフターパンフレット」が、WOWOW百貨店で予約受付中。番組収録現場やフェスでのオフショット、メンバーによる座談会などが収録されている。

「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」番組情報

『WESSION FESTIVAL 2025 DAY1』

2月25日22:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター

オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)

『WESSION FESTIVAL 2025 DAY2』

2月26日22:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ



『裏社員。－スパイやらせてもろてます－』

2月27日（金）21:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『WESSION FESTIVAL 2025』密着特番

2月28日18:15～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番

『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』

3月1日19:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

『WOWOW×WEST. “WESSION“』 全6話

3月1日21:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり