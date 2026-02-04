津田健次郎「もう1ヵ月経つの？」2月突入に驚き「このスピードは本当にやばい！」

◆1月振り返り＆2月の抱負
津田：もう2月ですね。2026年も残すところ約11ヵ月……早いですね～。昨年末に紅白（第76回NHK紅白歌合戦）に出させていただいて、そのまま年を越して“もう1ヵ月経つの？”っていう感じです。このスピードは本当にやばい！ 毎年思いますけど、年々どんどん早くなっている気がします。
皆さんはどんな風に1ヵ月を過ごされましたか？ 僕は撮影していましたね。現在オンエア中のドラマ「ラムネモンキー」（フジテレビ系）に出演していますが、ずっと撮影をしていたイメージです。ドラマ撮影かアフレコかこの番組の収録か……でも撮影が多かったなあ。台本を読んでいるか、撮影現場にいるか。あとは、ご飯を食べているかお風呂に入っているか、そんな感じですかね。
2月はもうちょっと何か違う動きもやってみようかな。まあ撮影自体は場所もシーンも毎回違えば、ゲストの方がいらっしゃったりするので新鮮ではあるんですよ。全然楽しくはあるんですけど、そうじゃないことをちょっとやってみようかなって、今ふと思いました。
