津田健次郎「もう1ヵ月経つの？」2月突入に驚き「このスピードは本当にやばい！」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。2月1日（日）の放送は、津田が1月の活動を振り返りました。

◆1月振り返り＆2月の抱負

津田：もう2月ですね。2026年も残すところ約11ヵ月……早いですね～。昨年末に紅白（第76回NHK紅白歌合戦）に出させていただいて、そのまま年を越して“もう1ヵ月経つの？”っていう感じです。このスピードは本当にやばい！ 毎年思いますけど、年々どんどん早くなっている気がします。

皆さんはどんな風に1ヵ月を過ごされましたか？ 僕は撮影していましたね。現在オンエア中のドラマ「ラムネモンキー」（フジテレビ系）に出演していますが、ずっと撮影をしていたイメージです。ドラマ撮影かアフレコかこの番組の収録か……でも撮影が多かったなあ。台本を読んでいるか、撮影現場にいるか。あとは、ご飯を食べているかお風呂に入っているか、そんな感じですかね。

2月はもうちょっと何か違う動きもやってみようかな。まあ撮影自体は場所もシーンも毎回違えば、ゲストの方がいらっしゃったりするので新鮮ではあるんですよ。全然楽しくはあるんですけど、そうじゃないことをちょっとやってみようかなって、今ふと思いました。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking