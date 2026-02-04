ガンズ・アンド・ローゼズ「Sweet Child O’ Mine」が永遠の名曲となった理由　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』で再注目

1月30日（金）に公開されたガンダム映画の最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。公開5日間で早くも国内観客動員60万人＆興行収入10億円を突破し（1月30日～2月3日の5日間集計、興行通信社調べ）、全国映画動員ランキングでも堂々の1位を獲得。この映画の反響を受け、主題歌として採用されたガンズ・アンド・ローゼズ（Guns N Roses）の代表曲「Sweet Child O Mine」の配信数が急上昇している。

「Sweet Child O Mine」の再生回数は、映画公開日と前週比を比較するとダウンロード数では12,166％を記録してiTunes Storeの総合ソングランキングでは最高18位まで上昇、ストリーミングでは410％となりSpotifyの急上昇ランキングにも入り込んでいる。さらにこの楽曲を収録したバンドのデビューアルバム『アペタイト・フォー・ディストラクション』もiTunes Storeの総合アルバムランキングでは最高16位を記録、ShazamのTop 200ランキングにも登場しているなど各チャートを上昇している。

この情報は公開初日まで非公開とされ、1月30日の正午に情報公開されるや否や、ネットを中心にガンダム、そしてガンズファン双方から大きな反響があった。2月2日には、公開記念PVとして同曲が使われた映画スポットが公開。現在YouTubeで60万回再生を超え、現在も再生回数は増え続けるなど反響が続いている。

1987年に発表された「Sweet Child O Mine」は、ローリングストーン誌が選ぶ「歴代最高の500曲」に88位にランクイン。同記事にて以下のように評されている。

アクセル・ローズ（Vo）は、このラブレターを当時の恋人エリン・エヴァリー（エヴァリー・ブラザーズ）に宛てて書いた。一方、スラッシュ（Gt）によれば、あのイントロのリフは「ただふざけて弾いていただけで、ジョークのようなものだった」という。ギタリストの視点では大した価値がないと捉えていたが、アクセルはそうではなかった。

その強靭かつ繊細なギターパートは、アクセルによる確信犯的なサザン・ロック風の演出を伴うことになる。当時、アクセルは「あの土着的で心に響くフィーリングを確実に表現するために、レイナード・スキナードの古いテープを引っ張り出して聴き込んだ」と語っている。

アクセルとエリンの結婚生活は長くは続かなかったが、この曲はバンドにとって決定的な突破口となり、現在も彼らにとって全米1位を獲得した唯一のヒット曲であり続けている。

