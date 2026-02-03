上妻宏光、ソロ25周年作『繋 -TSUNAGU-』が問う伝統と越境　津軽三味線は世界とどう繋がるのか

津軽三味線という伝統を起点に、ロック、ジャズ、クラシック、ワールドミュージックへと越境を重ねてきた上妻宏光。そのソロ活動25周年を記念して制作されたアルバム『繋 -TSUNAGU-』は、これまでの歩みを総括する作品であると同時に、「次の100年」を見据えた新たな宣言でもある。

変拍子で雅楽を再構築した箏奏者LEOとの「越天楽弦奏曲」、新世代の三味線奏者・浅野祥と譜面化された掛け合いに挑んだ「螺旋」、林英哲率いる英哲風雲の会を主役に据えた11分超の大曲「NIPPON」、さらにはチョン・ジェイルによる書き下ろし曲まで。即興性を核とする津軽三味線の精神を内包しながらも、「楽器譜として残る音楽」「再現可能な作品」を志向するその姿勢は、伝統の保存ではなく、更新としての継承を強く印象づける。本インタビューでは、世代、文化、音楽言語を横断しながら”繋ぐ”ことの意味を問い続ける、現在の上妻宏光の思考と実践に迫った。

─まずは、ソロ活動25周年記念アルバム『繋 -TSUNAGU-』の制作背景からお聞かせいただけますか？

上妻：ここ最近、20歳くらい下の世代の演奏家と仕事をご一緒する機会が増えてきたんですよ。「小学生の頃から聴いていました」なんて言われることもあり（笑）、そういう子たちが実際にプロ奏者として同じステージに立つまでには、やはり10年、20年という時間の積み重ねがあったのだなと、あらためて実感したんですよね。

これまではジャンルを越えてさまざまなアーティストと共演しながら、自分の活動をどう広げていくか、音楽の幅をどう更新していくかを考えてきました。でも、多くの出会いを重ねる中で、下の世代が確実に育ってきていることを感じるようになり、「その人たちと一緒にやりたい」「一緒に作品を作りたい」という思いが自然と強くなっていったんです。世代をつなぐこと。ジャンルを越えてつなぐこと。そして、日本と世界をつなぐこと。そうした複数の意味を込めて、このアルバムに『繋』というタイトルを付けました。

─アルバム冒頭を飾る「越天楽弦奏曲」は、7拍子のリフが強烈です。ある意味プログレにも通じるというか。

上妻：基本は7拍子ですが、5拍子や3拍子など、いくつかの拍子が行き交う構成になっています。おっしゃるように、プログレッシブなアプローチは意識しましたね。「越天楽」は雅楽の中でも最も有名な楽曲のひとつですが、日本の楽器のなかでも特に弦楽器と共演できないかと考えたところ、箏奏者のLEOくんの顔が浮かびました。彼は古典をしっかり踏まえつつ、現代的な感覚も併せ持った奏者。しかも変拍子を得意としている彼に、この曲にはぴったりだと思ってオファーしました。

─続く「螺旋」は、新世代の三味線奏者・浅野祥さんとのデュオですね。上妻さんに憧れ、小学校の頃からコピーしていたと公言されています。

上妻：時の流れを感じずにいられないですよね（笑）。この曲は基本的に「掛け合い」を意識して作っていますが、すべて譜面に起こしていて、いわゆるインプロヴィゼーション（即興）の比重はあまり大きくありません。もともと即興的要素の強さが津軽三味線の特徴なのですが、今回そうした要素をできるだけ抑え、楽譜として構築しながら、そこにハーモニーを組み込んだ楽曲に仕上げました。それでも根底には津軽三味線特有のバトル感や掛け合いが残っている。三味線らしさを保ちながら、どこかで西洋的な響きも感じられる──そのバランスを目指したのがこの「螺旋」です。

─林英哲さん率いる英哲風雲の会をフィーチャーした「NIPPON」は、11分半を超える力作です。聴いているとアンビエントミュージックのような要素も感じられますが、アタックが強くサスティンの短い三味線と太鼓でのアプローチはとても新鮮でした。

上妻：ありがとうございます。三味線も和太鼓も、おっしゃるように叩いた瞬間から音が減衰していく楽器。その意味では難しさもありますし、難しいからこそ面白さを感じながら作曲をしました。今回は、太鼓打ちではない三味線弾きが、太鼓のフレージングをすべて指定しています。普通はメロディ楽器が入ると、どうしても伴奏的な役割に回ってしまいがちな「太鼓」という楽器を、この曲では完全に中心に据えました。三味線はそれを支えながら、時折リフやメロディで色付けしていく立ち位置です。

─太鼓のアレンジは大変ではなかったのですか？

上妻：僕自身、17歳の頃からロックバンド「六三四Musashi」で活動してきて、その中で和太鼓と一緒に演奏する機会もありましたし、付き合いも長いので、太鼓のフレージング自体はかなり身体に入っていたんです。今回、日本の四季や生命の芽生えをイメージしながら、同じリズムを回し続けるのではなく、右から、左から、奥から、前からとフォーメーションもあえて変えてもらっています。太鼓だけで、ひとつの楽曲として成立させる。その挑戦を、英哲さんと若い世代のチームが引き受けてくれたことは、本当に心強かったですね。

─映画『パラサイト』やNetflixドラマ『イカゲーム』で一躍有名になったチョン・ジェイルさんとの交流は、いつ頃から始まったのですか？

上妻：出会いはもう20年ほど前で、2005〜06年頃だったと思います。当時、彼は韓国の伝統楽器奏者3人と、自身がベースやピアノ、ギターを担当する4人組のグループで活動していて、韓国の古典音楽をベースにしながら、新しいスタイルを築いていたんです。彼らが来日中、「六三四Musashi」のライブを観てくれたのが交流のきっかけでしたね。僕のツアーに参加してもらって一緒に日本を回ったり、プライベートで韓国に行った際に食事をしたりと長い付き合いが続いています。

今回のアルバムは「日本と世界をつなぐ」というテーマがはっきりしていたので、ぜひ彼に曲を書いてもらいたいと思いました。こちらから細かい指示は一切出さず、「シンプルかつハーモニーを感じることができるような世界観にしてほしい」ということだけを伝え、あとは完全に彼に委ねました。デモを聴いたとき、シンプルなメロディなのに奥行きがあって、映像や情景が浮かぶような空気感がとてもよかった。「これは自分にとっても新しい表現を吸収できる作品になる」と感じましたし、演奏することでまたひとつ自分の中に「新しい引き出し」が増えるだろうと確信していました。

─「雨のダンス」は上妻さんの独奏曲。一人で弾いているとは思えないくらい、さまざまな音が聴こえてきます。

上妻：雨だれや雨のしずくのような響きを出しながら、同時にメロディも奏でる、というアプローチをしています。こうした発想は、これまでの自分のソロ曲にはあまりなかったものです。テーマとして「雨」を選んだのは、「水」に対して日本人は独自の感覚を内包していると思ったからです。

夕立や梅雨の時期など、昔から日本では雨や水にまつわる情景や感情がとても豊かですよね。お米に代表されるように、水は日本の暮らしにとって欠かせない存在でもある。そうした背景もあって、今回は「雨」をテーマに、一人で弾いているけれど、どこかバッキングがあるように感じられる表現に挑戦してみました。

─チョーキングやドローン的な響きに、インド音楽との共通性も感じました。

上妻：それはかなり的を射ていると思います。インド音楽には「ジャワリ」と呼ばれる、シタールなどで共鳴や歪み、リバーブ感を生む仕組みがありますが、三味線にも「サワリ」という、よく似た発想の共鳴装置がある。そういう意味では、三味線はもともとインド音楽的な要素と親和性の高い楽器なんですよ。ドローン的な響きという意味では、シタールは低音の持続音を鳴らしながら、その上で旋律を展開していきます。三味線も同じように、持続音を感じさせつつ、その上でメロディを描いていくこともできる。だからこそ、「一人で弾いているとは思えない」とおっしゃっていただけるのではないかと。

世界の音楽は繋がっている──差別、気候、ペンタトニック

─遠く離れた国で生まれた伝統楽器の中に、そうした共通点を見つけることは他にもありますか？

上妻：例えばインド音楽には「テハイ」という、楽曲や即興演奏の締めくくりに使われる特徴的なリズムの定型句がありますが、これはフラメンコの独特なリズムサイクルにも通じるものがあります。どちらの音楽も、その背景には差別の歴史がある。津軽三味線も同じで、三味線弾きが親戚にいると嫌われ、差別用語で呼ばれたり、石を投げられたりしたという話も実際に残っています。

民族や人種が違っても、似たような境遇に置かれると、同じようなパッションや切実さが音楽として立ち上がってくる。フラメンコは派手だけれど哀愁があるし、津軽三味線も激しいけれど、どこか物悲しい音をしている。黒人音楽もそうですよね。日曜日の限られた時間だけ、歌うことを許され、その中で悲しみや喜びを叫んだものがブルースになっていった。ペンタトニックという五音音階が世界中に共通して存在しているのも興味深い点です。マイナーペンタやブルース、フラメンコのスパニッシュマイナーなど、マイナーの音の使い方は本当に世界共通だと思います。北欧と日本の音楽が似ている部分があるのも、気候の影響が大きい。

─なるほど。

上妻：雪国で生まれた音楽には、マイナースケールや厳しさが音に表れてくる一方、ジャマイカや沖縄など暖かい地域の旋律は、歌詞の物悲しさとは裏腹に明るい旋律です。同じものが南から北へ伝わる中で、気候や方言、訛りのグルーヴによって変化していく。その過程がとても面白いなと。

結局、音楽はどこかで繋がっているなと。「繋ぐ」という今回のテーマとも重なりますが、距離があるからこそ起きる化学反応もある。南米やアフリカなど、日本から遠い場所に行くほど、また違った表現が生まれるかもしれない。そういう視点でも、これから作品を作っていけたらいいなと思っています。

─チェロ奏者の宮田大さんと共演した「NIKATA」は、同じ弦楽器でも、箏とのアンサンブルとはまったく違う響きですよね。

上妻：チェロの持続音、いわば「横線」のような音と、三味線のアタックの強い「縦線」の音がどう交わるか。そこには難しさと同時に、大きな面白さがありました。同じ弦楽器でも箏とはアプローチがまったく違いますし、横に流れる旋律を持つチェロに対し、三味線をどこでどう噛み合わせるかは考えました。

クラシックの演奏家と日本の伝統楽器が、完全なデュオとして向き合う機会も、実はそれほど多くないんです。武満徹さんの作品など、過去に試みがなかったわけではありませんが、これまであまり世に出てこなかった。そういう意味では、かなり冒険的なトライでしたし、宮田くん自身も、最初は正直なところ不安もあったと思います。

ただ、数年前から僕の公演にゲストとして参加してもらい、実際にステージで一緒に演奏する中で「こういうことができる」という手応えをお互いに共有できた。その流れで彼とのツアーも実現しましたし、そのレパートリーの中から、今回「NIKATA」という曲を録音しました。

─この曲は、秋田民謡の「秋田音頭（味方節）」を題材にしたそうですね。

上妻：はい。中間部では少しバロック的なアプローチも取り入れています。日本の民謡的な要素と、西洋クラシックの文脈が前後で交錯する構成に面白さを感じています。もともとは歌の入る楽曲ですが、その旋律を今回はチェロに”歌って”もらいました。ここも馬頭琴のような、どこかアジアの香りを帯びて聴こえる瞬間がある。楽器自体は西洋のものでも、旋律が日本的であることによって文化や楽器の境界が溶け合っていくような、そんな感覚を大切にしました。

─「三味男-SHAANME-」は、読み方がちょっとわからなかったのですが……。

上妻：これは「しゃあんめぇ」と読みます。完全に当て字で、「三味（シャミ）」を英語読みした”シャミー”から来ているんですが、実は茨城弁の「しゃーあんめぇなぁ」なんですよ。「しょうがないな」「まあいいか」というニュアンスですね。要するに「俺たちうまいんだから、しょうがねえだろ」みたいな（笑）。ふざけたタイトルではあるんですけど、曲自体はもう一発勝負、みたいな感覚ですね。

中間部は、浅野祥くんとの完全な掛け合い、いわばバトル感を前面に出しています。三味線二丁の掛け合いというと、8ビートや16ビートで進めることが多いんですが、今回はあえてシャッフルというか、少しハネたリズムを使いました。そのリズムの上で、二人が一発でぶつかり合うような感覚です。ロック畑の感覚で言うと、ちょっとグルーヴが「地面っぽい」というか、ギターのカッティングに近いものもあります。出だしはバチではなく指で弾いていたりして、ギター的なアプローチも意識しました。浅野くんは三味線奏者の中でも、こうしたカッティング的なグルーヴ感をしっかり持っているタイプだと思いますね。

─「螺旋」「YUGEN」そして「三味男（SHAANME）」の3曲で共演した、浅野さんの印象についてももう少しお聞かせいただけますか？

上妻：面白かったですよ。彼はずっと僕の演奏を聴いてくれていたので、ソロの端々に「あ、これは自分のフレーズだな」と感じる瞬間もあって。レコーディング後に「また上妻さんのフレーズが出ちゃいましたね」なんて、笑いながら話したりもしました。

ただ、世代が違うと音楽の捉え方もやっぱり違います。僕が10年かけて身につけたものを、下の世代の人たちは音源を聴いたりしながら、数年で吸収してしまう。そのスピード感には本当に驚かされますね。だからといって、コピーしてくれたから上下関係があるということではなくて、むしろ確実に進化している。彼には僕にはない技術や感覚があって、その凄さや良さを強く感じました。

─アルバムの最後を飾るのが「津軽じょんから節」ですね。津軽三味線の王道とも言える楽曲です。

上妻：津軽じょんから節には、大きく分けて三つの型があります。明治・大正期に弾かれていた最も古い「旧節」、昭和初期に広まった「中節」、そしていちばん新しい「新節」です。時代を経るごとに音楽は変化してきましたし、「古典」と呼ばれるものも、もともとはその時代の最先端だったはずなんですよね。

だから、古いものを守り継ぐことも大切ですが、新しいものを生み出していく作業も同じくらい重要だと思っています。これはどのジャンルでも同じで、新しいことをやると、「それはロックじゃない」「それはクラシックじゃない」「それは三味線じゃない」と言われがちです。でも、100年経てばレッド・ツェッペリンですら「クラシック」と呼ばれるようになり得る。音楽って、そうやって変化していくものじゃないですか。

─おっしゃる通りです。

上妻：今回の「じょんから節」では、そうした変遷を意識しながら旧節から新節へと流れていく歴史を一曲の中に収めました。津軽じょんから節は、時代ごとに形を変えながら、ずっと繋がってきた音楽なんだ──そのことを、このアルバムの最後で示したかったんです。

─何度も弾いてきた曲を、あらためて演奏してどう感じましたか？

上妻：やっぱり年齢によって演奏は変わりますよね。20代の頃より指が動かなくなる部分もありますし、その一方で、力が抜けて脱力した演奏ができるようになった部分もある。同じフレーズを弾いても、テンポ感や間の取り方は確実に変わってきます。

この「じょんから節」は、5年後、10年後にまたアルバムを作ったら演奏すると思う。それは、自分の生き様というか、上妻宏光という人間の歴史を刻んでいく曲でもあるからです。デビュー当時から順に聴いていくと、若さや勢いが前面に出ていた時期から、徐々に熟練や味わいへと変化していく。その変化自体が記録として残っていくのは、すごく面白いことだと思っています。今回は、無理に攻めるというよりも、今の年齢だからこそ出せる感性や落ち着きが、自然と表れた演奏になったんじゃないかなと感じています。

─とても興味深いお話です。

上妻：70代、80代になっても演奏を続けているプレイヤーは、若い頃と同じ速弾きはできなくても、リズムや間、音の深みで聴かせている。技術的な衰えと引き換えに、感性が研ぎ澄まされていくポイントが必ずあると思うんです。そのクロスポイントが自分にとってどこなのかを見極めながら、身体と相談して演奏を続けていきたい。

今回、浅野くんのような若い世代と一緒に演奏したことで、その感覚はよりはっきりしました。レコーディングはごまかしが効きませんし、ライブのように勢いで押し切ることもできない。だからこそ、自分がどこに立って、どう彼らと対峙するのかを真剣に考えさせられた。同じ土俵で張り合うのではなく、自分の殻の中で、どう向き合うか。その答えを探せたこと自体が、今回のアルバムの大きな収穫だったと思います。

演奏者としての変化と、100年先へ残す音楽

─ツアーもすでに始まっていますが、「生一丁！」は長く続けてこられたライフワークですよね。

上妻：もともと津軽三味線は、角付けに代表されるように、屋外で演奏されてきた歴史がありますし、ストリートでも通る音でなければ意味がない楽器なんですよね。僕自身、10代の頃からマイク内蔵の三味線を使って、PAでいくらでも音量を上げられる環境にいましたけど、それに頼りすぎると、どうしてもアコースティックの楽器を鳴らす力が弱くなってしまう。だからこれは絶対にやったほうがいいと思って、2000年頃から「生一丁！」を続けています。

最近は「生音」を掲げたコンサートも増えてきましたが、ツアーとして継続的に回っているソロ奏者はまだほとんどいないと思います。後々若い世代が単発ではなく、ツアーという形で生音を届けられるようになったらいいなという思いもありますね。チェロの宮田くんとやったときも生音でしたが、三味線がどう世界と渡り合えるのか、その可能性を提示していきたいという気持ちはずっとありますね。

─アメリカ公演の初日も、かなり熱狂的な反応だったと伺いました。

上妻：正直、「これ、本当に三味線のコンサート？」と思うくらい、冒頭からワーキャー言われて、口笛まで飛んで（笑）。日本でもなかなかないですよね。ニューヨークには、日本文化や三味線に強い興味を持っている人が、思っていた以上に多かったんだなと感じました。

客席には、実際に三味線を演奏している外国の方もいましたし、日本の音楽が好きだという人も多かった。MCも英語でやらなきゃいけなくて、そこはかなり緊張しましたが、最初の歓声や拍手で一気に緊張がほぐれて、すごくいい初日を迎えることができました。

─今年はどんなことに挑戦したいですか？

上妻：このアルバムでも取り組んでいることですが、僕は「楽器譜として残せる音楽」、100年後でも再現できる音楽を作っていきたいと思っているんです。これまでは即興で演奏するスタイルが主でしたし、津軽三味線もそうした文化の中にあります。即興のかっこよさや、その場でしか聴けない儚さには、確かに大きな魅力があります。

ただ、それをあとから譜面に起こして再現することとは少し違っていて、最初から音楽として構築されているものを作品として残していきたい。いろんな楽器と演奏するにしても、三味線同士で演奏するにしても、きちんと譜面として成立する作品を、これからいくつも作っていけたらいいなと思っていますね。

ソロデビュー25周年 上妻宏光「生一丁！」ツアースケジュール

2月7日（日） 静岡：袋井月見の里学遊館 うさぎホール

2月21日（土） 沖縄：国立劇場おきなわ 大劇場

2月28日（土） 富山：黒部市芸術創造センター セレネ

3月3日（水） 東京：東京文化会館 小ホール

3月8日（日） 茨城：日立シビックセンター

3月14日（土） 神奈川：厚木市文化会館 小ホール

3月15日（日） 愛知：名古屋能楽堂

3月28日（土） 大阪：東大阪市文化創造館ジャトーハーモニー小ホール

▼ツアー詳細はこちら

https://agatsuma.tv/contents/962336

ソロ活動25周年記念アルバム『繋 -TSUNAGU-』

https://columbia.jp/agatsuma/

デジタル：配信中

https://agatsuma.lnk.to/TSUNAGU

CD：発売中

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5854/

1. 越天楽弦奏曲 [上妻宏光 x LEO]

2. 螺旋 [上妻宏光 x 浅野祥]

3. NIPPON [上妻宏光 x 林英哲・英哲風雲の会]

4. YUGEN [上妻宏光 x 浅野祥]

5. 雨のダンス [上妻宏光]

6. NIKATA [上妻宏光 x 宮田大]

7. 三味男-SHAANME- [上妻宏光 x 浅野祥]

8. 津軽じょんから節(旧節〜新節) [上妻宏光]