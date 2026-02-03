俳優の山田孝之が2月2日、都内で行われた「『THE OPEN CALL』プロジェクト発表イベント」に登壇した。

山田孝之

オーディションの模様はLeminoで配信

同イベントでは、2027年の劇場公開を目指した長編オリジナル映画制作に向けて俳優オーディション「THE OPEN CALL」を開催することが発表された。「THE OPEN CALL」は、山田がメインパートナーとして参加し、オリジナル映画の主演、主要キャストを募集するオーディション。応募条件は15歳以上で、性別、国籍、演技経験、所属事務所などは問わない。

山田が企画・脚本・プロデュース・出演を務め、企画・プロデュースを映画プロデューサーの伊藤主税氏、俳優の阿部進之介が担当。映画の脚本・監督を『MIMI』などの榊原有佑監督、映画の企画監修を『怪物』『ゴジラ-1.0』などの山田兼司氏が務める。主要キャスト決定までの全プロセスを記録したオーディション番組もNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で配信される。

「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の出演者を選ぶだけではなく、オーディションを通じてオリジナル映画を共に創っていくことが特徴。オーディションの過程で実際に演じ、対話する中で浮かび上がる個性や感情を脚本に取り込んでオリジナル映画へとつなげていく。

反面教師のような役を選ぶ理由

イベントでは、山田と伊藤氏がオーディションについてトーク。山田は、自身がオーディションに参加する時に心がけていることを聞かれると、「(オーディションは)嫌いなんですよね……(自分が)やるのに。緊張するからなんですけど」と苦笑い。続けて「僕が過去にプロデューサーや監督で審査側にいるときは『なるべく緊張しないように』と言葉で伝えるんですけど」と振り返り、「(自身は)気をつけることはないですかね、大きく見せることもないですし。結局、オーディションというのは“いいか悪いか”というより、その役にあった人を探している作業なので。『合うといいな』と思いながら。でも合わせるというよりは、自分らしさでいきますかね」と語った。

また、山田の俳優として魅力を聞かれた伊藤氏は、「ええ! (本人の)目の前で……」と動揺しながら「そうですね、一応俳優なので……あ、“一応”じゃない」と語り、慌てる場面も。隣の山田は苦笑しつつ「ギリ俳優です」と冗談めかして語り、笑いを誘った。その後、伊藤氏が「誰よりも愛が深いんです。どんな悪役でも、『俺だけはこの役のことを愛して、理解してあげなきゃいけない』『俺だけはこの役に対して寄り添うんだ』という愛を持ったすてきな俳優です」と山田の魅力を伝えると、山田は「僕が演じてきたのは、反面教師的なもの(役)がすごく多いんです。それも一応伝えたいことがあって、そういう役を選ぶことも結構ありますね」と考えを明かしていた。