北海道電力は2月より、エネモポイントが当たる「引越しキャンペーン2026」および「ポイント還元キャンペーン」を開催する。

「引越しキャンペーン2026」は、引っ越し時にほくでんの電気とガスをセットで契約すると、エネモポイント3,000ポイントがもらえるキャンペーン。

また、抽選で計7,000名に500～10,000ポイントが当たるほか、Webで引越し前の契約廃止と引越し先の契約開始申し込みを同時に行うと、もれなく1,000ポイントがもらえるおトクな内容となっている。なお、電気のみの契約でも抽選の対象となる。

キャンペーン期間は2月2日～5月29日。5月31日までに利用を開始し、7月31日までにほくでんエネモールのポイント会員登録手続きを行う必要がある。

「ポイント還元キャンペーン」は、エネとくポイントプランや従量電灯Bなどの電気料金プランを利用中のユーザー向けに、感謝の気持ちを込めて開催されるもので、契約の継続期間が1年以上の場合はエネモポイント1,000ポイント、1年未満では500ポイントがもらえるという。

キャンペーン期間は2月9日～3月15日。期間中にエントリーの上、3月31日までにほくでんエネモールのポイント会員登録手続きを行う必要がある。