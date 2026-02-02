アルピー平子が実名告白…“色気がすごい”と感じた2人の俳優とは？「ある種の我の強さ、それが色気なのかな」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。1月26日（月）〜29日（木）の放送では、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。1月28日（水）は、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんが登場！ 平子さんが実際に会って感じた“色気”がすごい芸能人とは？

◆“我の強さ”が色気につながる

れなち：リスナーさんから「芸人界“色気ナンバーワン”の平子さんから見て、“色気があるな”と思う芸能人はどなたですか？」と質問が届いています。

平子：今までお会いしてきた方々から、本当にたくさんの色気を浴びてきましたけれども。斎藤工の色気、あいつは……捕まらなきゃいけない。

れなち：ハハハ（笑）！ 捕まらなきゃいけないぐらいの色気。

平子：本当に何かをこちら側に誘発させようとしている。

れなち：歩いているだけで（笑）。

平子：そう。あの子はいけないですね～。

れなち：フフフ（笑）。

平子：あとは、鈴木亮平くん。

れなち：ああ～！

平子：僕よりも身長が高くて、骨はガッチリしているんですが、顔が小さくてスタイルも良い。そこに、さらに人間性が乗っかってくる。

れなち：はい。

平子：だいぶ前ですが、映画でちょっとだけ共演経験がありまして。といっても、僕はほんの一瞬の出演で、向こうは主演だったんです。それから5年後くらいに、NHKで僕がまたチョイ役として（撮影現場に）行ったら、向こうが「西郷どん」やっていたときで。

れなち：大河ドラマの主演でした。

平子：目の前がフッと暗くなったなと思って、パッと見上げたら鈴木亮平くんが立っていて、「平子さん、お久しぶりです。ご挨拶が遅れて申し訳ございません」と言われて、もう……なんという漢（おとこ）なんだと！ これは凄まじいなっていう。

れなち：堂々としていて、ニコッと笑顔を浮かべるところも。

平子：2人とも笑顔がかわいらしいので。

れなち：そうですね、クシャッと笑う感じが。

平子：そして、どっしりゆっくりお話なさるでしょ？

れなち：確かに！ 急いでいない。

平子：そこなんですよ。急がず慌てず、周りのペースじゃなく自分を貫き通す。ある種の我の強さ、それが色気なのかなって思いますけどね。

