アルピー平子が実名告白…“色気がすごい”と感じた2人の俳優とは？「ある種の我の強さ、それが色気なのかな」

◆“我の強さ”が色気につながる
れなち：リスナーさんから「芸人界“色気ナンバーワン”の平子さんから見て、“色気があるな”と思う芸能人はどなたですか？」と質問が届いています。
平子：今までお会いしてきた方々から、本当にたくさんの色気を浴びてきましたけれども。斎藤工の色気、あいつは……捕まらなきゃいけない。
れなち：ハハハ（笑）！ 捕まらなきゃいけないぐらいの色気。
平子：本当に何かをこちら側に誘発させようとしている。
れなち：歩いているだけで（笑）。
平子：そう。あの子はいけないですね～。
れなち：フフフ（笑）。
平子：あとは、鈴木亮平くん。
れなち：ああ～！
平子：僕よりも身長が高くて、骨はガッチリしているんですが、顔が小さくてスタイルも良い。そこに、さらに人間性が乗っかってくる。
れなち：はい。
平子：だいぶ前ですが、映画でちょっとだけ共演経験がありまして。といっても、僕はほんの一瞬の出演で、向こうは主演だったんです。それから5年後くらいに、NHKで僕がまたチョイ役として（撮影現場に）行ったら、向こうが「西郷どん」やっていたときで。
れなち：大河ドラマの主演でした。
平子：目の前がフッと暗くなったなと思って、パッと見上げたら鈴木亮平くんが立っていて、「平子さん、お久しぶりです。ご挨拶が遅れて申し訳ございません」と言われて、もう……なんという漢（おとこ）なんだと！ これは凄まじいなっていう。
れなち：堂々としていて、ニコッと笑顔を浮かべるところも。
平子：2人とも笑顔がかわいらしいので。
れなち：そうですね、クシャッと笑う感じが。
平子：そして、どっしりゆっくりお話なさるでしょ？
れなち：確かに！ 急いでいない。
平子：そこなんですよ。急がず慌てず、周りのペースじゃなく自分を貫き通す。ある種の我の強さ、それが色気なのかなって思いますけどね。
