久々の近影に、ファンから喜びの声が広がっている。長州力がXで公開したのは、元TOKIO・長瀬智也さんとのプライベート2ショット。TBS系ドラマ『俺の家の話』(21)での共演から今も続く交流が明かされ、「また作品を見たくなった」「関係が続いていて嬉しい」といった喜びの声とともに、変わらぬ存在感を放つ長瀬の姿にも注目が集まっている。

長州力

長州力、長瀬智也さんとの2ショットを公開

長州力は、3日に自身のXを更新。2021年3月に芸能界を引退した元TOKIOの長瀬智也さんとのプライベートショットを公開した。

『俺の家の話』で長瀬さんと共演した長州。同作は、ブリザード寿として活躍したプロレスラー・観山寿一(長瀬さん)が、人間国宝の父・寿三郎(故・西田敏行さん)の遺産相続や介護を巡り、家族との絆を取り戻していくホームドラマだ。

長瀬さんにとって最後の映像出演作品となった同作に、長州は本人役として出演した。

長州は、「今夜の長瀬智也君からの食事のご招待」と添えて、飲食店で長瀬さんとくつろぐ2ショットを公開。「俺は何を話して何を食べて何を飲んでたのか思い出せない、、、固まって飛べませんでしたね!!」と長瀬さんとの時間を満喫した様子で、最後に「今夜は本当にありがとう御座いました」と感謝の言葉を記した。

この投稿に、「『俺の家の話』また見たくなってきた」「今でも関係が続いていて嬉しい」と作品のファンからのコメントが寄せられたほか、「元気で何よりです」「長瀬くん永遠にかっこいい」「相変わらずイケメンすぎ」と、長瀬の近影を喜ぶ声も上がっていた。

同ポストは11日までに3,000リポスト、4.6万いいね、表示回数は122万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。