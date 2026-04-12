久々の近影に、ファンから喜びの声が広がっている。長州力がXで公開したのは、元TOKIO・長瀬智也さんとのプライベート2ショット。TBS系ドラマ『俺の家の話』(21)での共演から今も続く交流が明かされ、「また作品を見たくなった」「関係が続いていて嬉しい」といった喜びの声とともに、変わらぬ存在感を放つ長瀬の姿にも注目が集まっている。

  • 長州力

    長州力

長州力、長瀬智也さんとの2ショットを公開

長州力は、3日に自身のXを更新。2021年3月に芸能界を引退した元TOKIOの長瀬智也さんとのプライベートショットを公開した。

『俺の家の話』で長瀬さんと共演した長州。同作は、ブリザード寿として活躍したプロレスラー・観山寿一(長瀬さん)が、人間国宝の父・寿三郎(故・西田敏行さん)の遺産相続や介護を巡り、家族との絆を取り戻していくホームドラマだ。

長瀬さんにとって最後の映像出演作品となった同作に、長州は本人役として出演した。

長州は、「今夜の長瀬智也君からの食事のご招待」と添えて、飲食店で長瀬さんとくつろぐ2ショットを公開。「俺は何を話して何を食べて何を飲んでたのか思い出せない、、、固まって飛べませんでしたね!!」と長瀬さんとの時間を満喫した様子で、最後に「今夜は本当にありがとう御座いました」と感謝の言葉を記した。

この投稿に、「『俺の家の話』また見たくなってきた」「今でも関係が続いていて嬉しい」と作品のファンからのコメントが寄せられたほか、「元気で何よりです」「長瀬くん永遠にかっこいい」「相変わらずイケメンすぎ」と、長瀬の近影を喜ぶ声も上がっていた。

同ポストは11日までに3,000リポスト、4.6万いいね、表示回数は122万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。

俳優としての“最高の名誉”とは――伊藤健太郎「この仕事は…」　片岡凜「ずっと探しています」
役者の岐路 第18回 5歳から女優を夢見て、高校生で一躍脚光　田中麗奈、キャリアを重ねた40代…演技の“学び直し”で得た確信
「一生最高の女優」連日10時間近い取材も笑顔で対応…裏側を知るスタッフからの言葉　田中麗奈「女優をやっていなかったら…」
公開から10年――岩井俊二×黒木華『リップヴァンウィンクルの花嫁』イベント開催を“記念日発表”
最新作から不朽の名作まで楽しめる! 「日本映画専門チャンネル」「時代劇専門チャンネル」の魅力とは
日に日に体の自由が効かなくなり…難病を抱える母を高校生の息子が介護するようになりぎこちない関係に　映画『90メートル』場面写真
日曜トライアル 第19回 実際は「絶対にいない」けど…「一般社会にいそう」な雰囲気が作品に与えるリアリティ　『カルテット』『正体』などの出演作品から吉岡里帆の魅力を紐解く
フジ、実写映画公開本数の拡大に意欲　グループ連携、ドラマとの企画・制作同時進行も
『国宝』、日本アカデミー賞10冠達成　吉沢亮の心に残った同い年俳優からの言葉「この作品を観て…」
吉沢亮、『国宝』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝く「自分を見つめなおす機会に」
倍賞千恵子、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞　木村拓哉へメッセージも「どこかで聞いていたら…」
森田望智、学生時代に観た日本アカデミー賞が転機に「仕事もなく…」　『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞
関連画像をもっと見る