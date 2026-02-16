シマノは2月13日、フラットペダルライダーのためのシューズ「GF800」(2万5,300円)を発売した。

GF800

同商品は、過酷なダウンヒルを極めたいライダーのために開発された、バイクとの新しい一体感をもたらすフラットペダル用シューズ。長時間のライディングにおける足の疲労を最小限に抑えるようチューニングされており、テクニカルで荒れた地形でも優れたコントロール性を発揮する。

新採用のFORCE CONTROL補強シャンクプレートが、土踏まず部の過度なねじれを防止。横方向のしなやかさを維持するTORBAL 2.0ミッドソールテクノロジーを組み合わせることで、路面からの衝撃をいなしつつ、確かなバイクコントロールを可能にしている。

アッパーには速乾性に優れたシンセティックレザーを採用したことで、悪天候下でも足を保護する。足首周りにはネオプレーン製のアンクルカラーを配置し、泥や小石の侵入を防ぐ設計とした。

フィッティングには、改良されたBOAフィットシステムL6Cを採用。シールド付きダイヤルにより、走行中の不意なリリースを防ぎながら確実なホールド感を提供する。ソールには独自のULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンを導入し、ペダルとのグリップ力を最大化させた。

なお、重量は396g(サイズ43)、カラーはブラック/アンバー。ソール剛性は4、スタンダードサイズは39-44となっている。