オカダ・カズチカ「棚橋弘至引退試合」直後に抱いた“本音”とは？「エキシビションでも試合してくれないですかね（笑）」

1月12日（月・祝）の配信では、1月4日（日）に東京ドームで開催された新日本プロレス年間最大のビッグイベント「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」で、オカダが試合をおこなったメインイベント「棚橋弘至引退試合」を振り返りました。

◆「引退試合はおしまいかもしれないですけど…」

オカダ：（棚橋さんが）引退してすぐに思ったことは、「あっ、棚橋さんとまた試合がしたいな」って思っちゃったことですかね。やっぱり「寂しいな」ってすごく感じましたし……また試合がしたいな。いつかどこかで、エキシビションでもやってくれないですかね（笑）。それくらい棚橋さんもまだまだ元気だったので。

棚橋さんの引退試合はこれでおしまいかもしれないですけど、もしかしたら、誰かが「おい棚橋、エキシビションでもいいからやろうぜ！」ってなるかもしれないですから、僕も言うかもしれないし。だからまだね、コンディションはしっかり整えていてほしいなと思います。

