irienchy、結成6周年で誓ったさらなる飛躍、ハッピー極まりない最高のライブ

昨年メジャーデビューを果たしたirienchyが、結成6周年記念ワンマンライブを1月25日（日）にSHIBUYA FOWSで開催。来場者にみかんが配られたりと和やかさも印象的だった一夜の様子をレポートする。

【画像】irienchy、結成6周年記念ワンマンライブ（全10枚）

こたつで寝そべるメンバーと6個のみかんが並ぶLED画像をバックに、ライブは事務所所属が決まった頃の心境を綴った「メイビー」から奥ゆかしくスタート。

「全員ハッピーにして帰ります！」と宮原颯（Vo＆Gt）が高らかに宣言し、諒孟（Gt）、井口裕馬（Ba）、本多響平（Dr）を含めた4人の笑顔がポップなサウンドとともに弾ける「スーパーヒーロー」へ繋げば、バンドの節目を祝う手拍子がフロアにあふれ出す。たくさん集まったオーディエンスの一人ひとりに捧げる「飛行船」、ホームの空気が膨らむ「ライライライ」も、この会場ならではの豊かな音響、華やかな照明と相まってダイナミックに轟く。

「俺たちはこんなバンドだぞというのを改めて見せたい！」と意気込む宮原は、ファンキーなグルーヴに乗せてラップを決めた「最強の矛」を皮切りに、次のブロックをハンドマイクで躍動。「ダメラブストーリー」「曖昧 me mine」と愛の歌を立て続けに聴かせるような、ワンマンならではの予測不能な選曲も楽しい。

本多が全日本卓球選手権大会を観に行った話を唐突に熱弁するなど、オチなしでわちゃわちゃ喋るMCタイムも。アニバーサリーだろうと背伸びはしない、いつものピュアで飾らない姿だ。「サイダー」を甘酸っぱく、「ne?」を軽快な8ビートで届けたあとは、「周年のライブを迎えると、自分のことを褒めたくなるんですよ。お前、いいバンド組んだなって。みんなと笑顔でやってこられたなって」と宮原が胸の内を明かす。

そして、人の顔色ばかりを窺い何も意見を言わずにいたら、やがて思うことすらなくなってしまったという、結成前のやるせないエピソードを吐露。だが、それでも、打ちひしがれる中で曲を書いてみたことがきっかけとなり、この頼もしいメンバーに巡り会え、活動してこられたと振り返る。「現状に満足してるわけではまったくないけど、あのとき一歩踏み出せたのがターニングポイント。やっぱり自分を大切にしたほうがいいです。あなたの人生は誰かに評価されるものじゃないから」。

しみじみと想いを伝え、当時の繊細な心模様が丁寧に描かれた、irienchyの始まりの曲「Message」へ。歌詞に耳を傾けると、かつてここまで苦しい精神状態にあった彼が、4人で今、元気に楽しくバンドをやれていることは、奇跡と言っていいのかもしれないと思う。確かに誇るべき。ファンもきっとそう感じながら、演奏に酔いしれていたのではないか。

その後は、重心の低いライブアレンジが光る「春は嫌いだ」、オーディエンスのシンガロングで”BIG FAMILY”感が増した「Echoes」（東海大学男子バスケットボール部SEAGULLSの応援ソング）、自分を愛してほしいと念を押す「最強のぼっち」、今を生きている情熱が滲む「ドリームキラー」を畳みかけ、出会えた喜びを悔いなく示し合う「バイバイ」で本編を締め括ったirienchy。

アンコール前には、スタッフ先導のもと、場内がひとつになって「キツネビヨリ」を歌う、メンバーへのサプライズが発動。縁のあるアーティストや仲間たちからのビデオメッセージ、宮原の母親からの手紙も上映され、公演タイトルどおりの温かな祝福ムードでいっぱいに。

さらに、メジャー1stアルバム『UNiQUE』を3月4日にリリースすること、それを引っさげて翌日よりツアーを行なうことを4人が発表。同作に収録のアッパーな新曲「人生微学」もなんと初披露されるというハッピー極まりない最高のライブは、irienchy随一のはっちゃけナンバー「パオーン」でらしさ全開のまま熱く終演を迎えた。7年目の彼らはどんな成長を遂げていくのか、今後の動向に注目しよう。

セットリスト

1. メイビー

2. スーパーヒーロー

3. 飛行船

4. ライライライ

5. 最強の矛

6. ダメラブストーリー

7. 曖昧 me mine

8. サイダー

9. ne?

10. Message

11. 春は嫌いだ

12. Echoes

13. 最強のぼっち

14. ドリームキラー

15. バイバイ

＜ENCORE＞

1. 人生微学

2. パオーン

＜リリース情報＞

irienchy

メジャー1stアルバム『UNiQUE』

2026年3月4日配信リリース

＜ライブ情報＞

「irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 ”UNiQUE”」

3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OPs ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

4月10日（金）愛知 ell.SIZE

OPEN18:30 START19:00

4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

https://www.irienchy.com/live

受付期間：1月26日（月）13:00 〜各地公演前日23:59

※本受付は先着となります

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます

