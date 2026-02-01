宇賀なつみ 世界中で買い集めた“旅のお土産”を番組で大放出！「旅の匂いがする」豪華セットの中身とは？

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。1月25日（日）の放送は、特別企画「サンポス的・お年玉付き年賀状 当選発表会」を実施。リスナーから届いた年賀状を紹介しました。今回は、2025年に続いてリスナー参加型企画「サンポス的・お年玉付き年賀状 当選発表会」が開催されました。この企画は、リスナーが郵便局のお年玉付き年賀はがきに「2026年に叶えたい目標」を書き、番組宛てに送ることからスタートします。番組側は、その年賀状に目標を追記したうえで返信。受け取ったリスナーは、その年賀状を身近に置くことで、日々の目標達成の励みにしてもらうという仕組みです。今回も、番組からプレゼントが用意され、独自の抽選も実施します。今年は、700通を超える年賀状が番組に届きました。前年よりも数が増えており、番組への思いが年々広がっていることがうかがえます。小山と宇賀からは「本当にありがたい」という感謝の言葉が伝えられました。当選発表に先立ち、プレゼント内容が紹介されました。TOKYO FM賞として用意されたのは「ロゴ入りトートバッグ」。続いてサンポス賞として、大分県の株式会社ワンチャーから提供された「サンポスオリジナル万年筆・MOFU」が用意されました。さらに、日本郵便賞として、新しいギフトサービス「ポスト＆ギフト」3,000円分をプレゼント。日常使いしやすいラインナップに、期待が高まります。小山薫堂賞では、小山自身が「一食入魂」と記した特製の「一食入魂皿」を1名に贈呈。加えて、小山が主人を務める京都の料亭・下鴨茶寮から、「料亭のブリしゃぶ鍋」をプレゼントすることも発表されました。また、宇賀なつみ賞として用意されたのは「じゆうがたびセット」です。宇賀が世界各地で集めてきたお土産を詰め込んだ特別なセットです。抽選方法は、年賀状に書かれた番号をもとにおこなわれます。0から9までの数字が書かれたボールをボックスから順番に引き、出た番号が年賀状と一致すれば当選となる仕組みです。本家のお年玉付き年賀状と同じ仕組みで進められ、スタジオにはほどよい緊張感と期待感が漂います。ここからはプレゼント毎に発表された、リスナーの年賀状を、小山と宇賀のコメントを交えて紹介します。■「ロゴ入りトートバッグ」9名＜リスナーからの年賀メッセージ＞今年の目標は「食べ物を大切にする」です。残念ながら万博ではアースマートを予約できませんでしたが、動画などでアースマートの展示を拝見しました。薫堂さんが閉幕の日に仰っていた「食のミュージアム」ができるのを楽しみにしながら、私も食を大切にしながら過ごします。小山：ありがとうございます！宇賀：万博に行かれた写真も写っております！＜リスナーからの年賀メッセージ＞今年の目標ですが、「一日一笑」。ストレスのため忙しくしています。笑って毎日を終えたいです。小山：いいですね。何か面白い一言を言ってもらえますか？宇賀：面白いことって言われたら難しいですよ（笑）！ 大作家先生、ぜひお願いします！小山：すみません、僕は放送作家と言いつつも、笑いのほうじゃないんですよ。ちょっと知的な……自分で言うのもよくないですけども（笑）。笑いじゃなく、情報系なんです。宇賀：自分で知的って言いかけたところは面白かったです（笑）。■「サンポスオリジナル万年筆・MOFU」7名＜リスナーからの年賀メッセージ＞今年の目標は、再就職した今の会社で資格を活かして、社員さんや若者たちのよき相談相手になることです。「どうせ働くなら楽しくやろう」を合言葉にしたいと思います。小山：こちらの方、去年はTOKYO FMのトートバッグを当選されていますね。さらに、番組で誓った「国家資格を取得する」という目標をクリアしたそうです。すごい！■「ポスト＆ギフト」10名＜リスナーからの年賀メッセージ＞子どもが3人それぞれ家庭を持って、家には主人と義母と私の3人。笑いが遠ざかっていくようで、今年は3人のイベントをたくさん開催して笑って過ごしたいです。昨年はアースマートに行きました。万博漬けを受け取れるよう、リビングに飾っています。宇賀：いいですね！ 笑いを目標にされている方が多いですよね。番組の後半では、小山薫堂賞と宇賀なつみ賞が発表されました。発表の前に、宇賀は「じゆうがたびセット」の内容を紹介します。宇賀：たくさん持ってきましたよ！小山：おお！ こちらはアルバムですか？宇賀：はい。たぶんインドネシアで買ったものですね。これはスリランカ、これがタイでしょう。このかわいい貯金箱は台湾。これはマルタの騎士団のお皿で、こっちはケニアに行ったときのナッツです。他にもフィンランドやメキシコのお土産もあります。小山：すごい！宇賀：これはサンフランシスコで買ったインスタントカメラ。香港のマスキングテープも。まだまだありますが、これらをうまく振り分けてプレゼントします。小山：これはたしかに旅の匂いがしますよ！■「じゆうがたびセット」5名＜リスナーからの年賀メッセージ＞今年は「手際よく」が目標です。毎日の料理は楽しいですが、複数の工程が同時にできるようになることが目標です。宇賀：娘さんたちのお嬢さんの写真がたくさん載った年賀状でいいですね！小山：どれもプロっぽい写真ですね。■「京都の老舗料亭 下鴨茶寮のおいしいお鍋セット」5名＜リスナーからの年賀メッセージ＞今年は人生の転換期になりそうです。なので目標は「整える」にしました。自分の暮らしを整え、家族の暮らしを整えるサポートをする。楽しみながら頑張りたいです。宇賀：ブリしゃぶ、整いますよ！小山：なかなか評判よくてですね。外れた方や食べてみたい方は、下鴨茶寮のオンラインショップで販売しておりますので覗いてみてください！■「一食入魂皿」1名＜リスナーからの年賀メッセージ＞部屋のいらないものを整理し、床に物がなくなったら目標達成でQRコードを読み込みます。小山：「いらないものが1つ増えました」って言われたらどうしよう（笑）。宇賀：きっと、お皿は喜んでくださるんじゃないでしょうか！ みなさん、当選おめでとうございます！＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1