通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテツサービス「みるハコ」では、歌手としての活動を中心に、声優・朗読劇・舞台など幅広く活動するアーティスト・天月-あまつき-のライブ映像「Amatsuki WinterTour 2024-2025『ラスト・フレグランス』SPECIAL DIGEST MOVIE」を、2月1日から3月31日まで配信する。

天月-あまつき-は、2010年から動画共有サイトで「歌ってみた」動画の投稿を開始し、歌唱動画の総再生回数は12億回を超え、全国ライブや海外公演など活動している。

この配信では、2024年から2025年にかけて全国6都市で行われたライブツアーの締めくりとなった東京公演から、5曲のパフォーマンスを収めたダイジェスト映像を届ける。収録されているのは、ツアータイトル曲「ラストフレグランス」をはじめ、「にゃんでい」「あまちゃんズラブ」「オモカレ注意報!」「CELEBRATION」の全5曲。

対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。再生時間は約28分で、料金は無料(※別途室料)。